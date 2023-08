GROTTAMMARE – Due progetti per sfruttare l’ energia solare sono al vaglio della Regione Marche, che ha emesso un bando per l’assegnazione di contributi a fondo perduto fino a 150.000 €, su interventi innovativi di efficientamento energetico e di utilizzo di energia rinnovabile sugli edifici pubblici comunali, non residenziali.

I progetti elaborati dai tecnici comunali riguardano migliorie alla qualità dei fabbricati della palazzina Kursaal e dell’ex delegazione comunale in via Firenze per quasi 500mila €. Entrambi puntano al miglioramento di almeno due classi energetiche degli edifici interessati. L’accoglimento da parte della Giunta comunale è in linea con le misure di sostenibilità ambientale e di contrasto ai cambiamenti climatici previste nel Patto dei Sindaci per il clima e l’energia da attuare entro il 2030.

Il Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors) è un’iniziativa della Commissione Europea lanciata nel 2008 per riunire in una rete permanente le città che intendono avviare un insieme coordinato di iniziative per la lotta ai cambiamenti climatici. Gli obiettivi ed il campo di azione dell’iniziativa si sono progressivamente estesi nel corso del tempo. Ad oggi il Patto riunisce circa 10.000 aderenti, provenienti da 60 Paesi, coinvolgendo più di 300 milioni di persone. I firmatari del Patto assumono l’impegno di raggiungere e superare gli obiettivi dei propri Paesi su clima ed energia (per l’Europa la riduzione delle emissioni di gas serra di almeno il 40% entro il 2030), adottando un approccio integrato per la mitigazione e l’adattamento al cambiamento climatico.

Nel primo caso, l’intervento (valutato in 64.000 €) riguarda l’installazione di pannelli fotovoltaici, ad integrazione di un progetto più ampio di miglioramento dell’efficienza energetica della sala convegni-teatro già in corso di realizzazione con risorse derivanti dal Pnrr.

Più ampio il secondo intervento (valutato in 410.000 €), che prevede opere di efficientamento energetico con la sostituzione degli impianti di climatizzazione e termosanitari e dei serramenti, oltre alla dotazione di pannelli fotovoltaici.

Il sindaco, Alessandro Rocchi, ha dichiarato: “l’utilizzo di energia pulita è un preciso impegno che abbiamo preso con la città anche perché impianti fotovoltaici e di comunità energetiche rientrano tra gli obiettivi previsti dal Patto dei Sindaci per il clima e l’energia, dove si prevede la realizzazione di 750 kw di fotovoltaico entro il 2030”.