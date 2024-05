SAN BENEDETTO – L’azienda sambenedettese Western CO., leader nel settore fotovoltaico e dell’elettronica industriale, festeggia il suo quarantesimo anniversario.

Fondata nel 1984 da Giovanni Cimini e Bruno Olivieri, questa realtà ha saputo affermarsi come punto di riferimento globale grazie alla sua continua innovazione, qualità impeccabile e impegno costante verso la soddisfazione del cliente.

Grazie alla sua vasta esperienza nel settore fotovoltaico e nell’elettronica industriale, Western CO. ha contribuito in modo significativo alla promozione e all’adozione delle energie rinnovabili, svolgendo un ruolo chiave nella transizione verso un futuro più sostenibile ed eco-friendly.

“Questo anniversario rappresenta un importante traguardo per noi – ha dichiarato Giovanni Cimini, co-fondatore di Western CO. – Siamo grati ai nostri clienti, partner e dipendenti per il sostegno e la fiducia che ci hanno dimostrato in questi anni. Guardiamo al futuro con entusiasmo, pronti ad affrontare le sfide e a cogliere le opportunità che ci riserva.”

Western CO. intende celebrare questo importante anniversario con una serie di eventi speciali e iniziative volte a coinvolgere la propria comunità globale di clienti, partner e dipendenti. In modo particolare è lieta di annunciare che festeggerà il suo quarantesimo anniversario presso il suggestivo Parco Nelson Mandela di San Benedetto del Tronto il prossimo 8 giugno.

L’evento, aperto a tutti, sarà un’occasione unica per celebrare insieme il successo e la storia aziendale. Saranno presenti band musicali che intratterranno gli ospiti con performance dal vivo, mentre un’ampia varietà di prelibatezze culinarie sarà disponibile per deliziare i palati dei partecipanti. Per i più giovani, saranno organizzati giochi e attività divertenti, garantendo un divertimento per tutta la famiglia.

Per ulteriori informazioni su Western CO. e le sue attività, si prega di visitare il sito web dell’azienda all’indirizzo www.western.it