CUPRA MARITTIMA – Pervenuta la PEC al prot. 3290 del 23/02/2024 con la quale la Regione Marche comunica l’estensione del fondo anche per l’annualità 2024. Si rende noto che sono aperti i termini per la presentazione delle domande, su modello predisposto dal Comune per la richiesta di contributi a favore di inquilini morosi incolpevoli così stabiliti dalla DGR n. 1108/2023. Per morosità incolpevole si intende “la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.”

A dimostrazione della incolpevolezza della morosità, l’interessato dovrà dimostrare la regolarità nei pagamenti degli affitti negli anni precedenti all’insorgere della riduzione della capacità reddituale. La domanda, debitamente sottoscritta dal richiedente ovvero dal destinatario della intimazione di sfratto, corredata di fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità, va redatta su apposito modulo e relativi allegati predisposti dal Comune di Cupra Marittima recanti le dichiarazioni sostitutive inerenti tutti i requisiti per l’accesso al beneficio richiesto.

La domanda può essere presentata nelle seguenti modalità: a mezzo mail all’indirizzo protocollo@comune.cupra-marittima.ap.it o indirizzo pec: comune.cupramarittima@emarche.it oppure direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Cupra Marittima.

La modulistica può essere ritirata presso l’Ufficio Servizi Sociali (P.zza Libertà 11 – primo piano) o scaricata sulla Home Page del sito del Comune di Cupra Marittima raggiungibile al seguente indirizzo: www.comune.cupra-marittima.ap.it. Per informazioni è possibile contattare: Ufficio Servizi Sociali ai numeri di telefono 0735776707 – 0735776717. Si precisa che il presente Bando è una procedura “aperta” fino all’esaurimento delle risorse disponibili e pertanto saranno accolte tutte le domande ammissibili fermo restando che l’ammissione non dà diritto a contributo oltre l’esaurimento dei Fondi trasferiti dalla Regione Marche.