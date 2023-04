SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ stao presentato in Commissione Bilancio , nella sera del 13 aprile , dall’Assessore Domenico Pellei, il Rendiconto dell’anno 2022, in visione dell’approvazione in Consiglio Comunale che si terrà il 22 Aprile.

Il fondo cassa al 31/12 /2022 ammonta a 21 milioni 500 mila euro, Al netto dello stralcio, i residui attivi hanno una consistenza di 23 milioni 634 mila euro, mentre i residui Passivi circa 23 milioni 450 mila euro. Il risultato di amministrazione al 31/12/202 di 35 milioni di euro. Queste in breve alcune tra le le cifre tra le varie voci di bilancio.

Mancano i dati della Multiservizi e di Picenambiente.

Per quanto riguarda l’azienda Multiservizi, la società ha presentato i conti di gestione di tutte le somme che sono state incassate che sono state quindi verificate da parte del servizio bilancio. I debiti che risultavano all’azienda multiservizi però non sono stati formalizzati, come prevede la normativa, con atto firmato dell’organo di revisione, per questo non sarebbero stati inseriti nella relazione.

“Vorrei sapere – chiede il consigliere Giorgio De Vecchis – se a bilancio consuntivo è stato scritto il credito nei confronti della Picenambiente, di cui alla nota del Sindaco protocollo 59027 del 24 agosto 2022 e di cui alla nota del segretario generale protocollo 63391 del 9 settembre 2022, magari tra i residui attivi”

“Tra i residui attivi non c’è traccia di queste entrate – risponde la Dirigenrte dell’Area Risorse Catia Talamonti – Nessuno ha mai scritto queste Entrate nel bilancio del comune e nessuno ha comunicato l’iscrizione di queste entrate in sede di rendiconto 2022″

“Nella relazione dei documenti che ci avete inviato, in particolare anche del parere dei revisori dei conti, manca all’asseverazione del rapporto debiti e crediti con le società partecipate – asserisce il presidente della Commissione Paolo Canducci – questa mancanza è giustificata dal fatto che non sono arrivate le risposte all’ufficio alle vostre richieste.Il fatto che non siano arrivate le risposte impedisce di di capire quali siano i crediti ai debiti che a 2022 ci sono tra comune e le due società partecipate. Il fatto che la Multiservizi, partecipata al 100% dal comune non risponda alla richiesta di mandare il rapporto crediti e debiti, dal 31/12/20202 è ingiustificabile. Se ci sono debiti o crediti questi sono stati inseriti tra i residui attivi e residui passivi in mancanza della risposta da parte della multiservizi? Stessa domanda per quanto riguarda la Picenambiente in mancanza di una loro dichiarazione, poi gli eventuali debiti sono stati inseriti tra i residui passivi al 31/12/2022 ?”

” Alla nostra richiesta, fatta con PEC alle società partecipate, non sono stati forniti dati – risponde Catia Talamonti – quindi il collegio di revisione ha preso atto parzialmente della corrispondenza di questi dati. In questa fase la selezione ha una valenza di tipo informativo, perché nella sostanza , nel corso dell’approvazione del bilancio consolidato che si farà entro settembre ci sarà una verifica sostanziale tra tutte le partite creditorie e debitorie con le revisioni delle partite doppie e quindi con il bilancio consolidato. Quindi per quello che riguarda il rendiconto dell’Ente, noi abbiamo iscritto i nostri crediti e debiti che poi si tramutano in residui attivi e passivi, non avendoci risposto le società partecipate, non abbiamo dato atto.”

Ma se Picenambiente è fuori dal perimetro del consolidato, i crediti del Comune nei confronti della partecipata, saranno poi messi a Bilancio?