GROTTAMMARE – Si concluderà nel caratteristico scenario della storica Piazza Peretti del paese alto di Grottammare la staffetta delle letture e laboratori espressivi “Leggo e Ascolto il mondo” proposti dall IC G. Leopardi di Grottammare, nell’ambito del Progetto d‘Istituto del corrente anno scolastico.

Dopo la manifestazione svoltasi in piazza Madonna della Speranza, in cui si sono avvicendati gli alunni di alcune sezioni dell’Infanzia Battisti con gli alunni dei plessi Speranza, Biblioteca, Ludoteca e i ragazzi del CCR per proporre le loro animazioni, il testimone è stato consegnato alla rappresentante del plesso Toscanini.

Sabato 15 Aprile 2023, alle ore 10, a vivacizzare il cuore del borgo saranno il secondo gruppo degli alunni della scuola dell’Infanzia Battisti e gli alunni della scuola primaria del Plesso Toscanini, sempre con la presenza dei ragazzi del CCR.

La manifestazione si svolgerà tra la piazza e le logge ove è situata la casetta dei libri “Il Torrione” realizzata questa volta da un nonno, Fausto Tedeschi, che ben conosce la scuola locale. La forma della casetta evoca tutta la storia di difesa che ha caratterizzato il periodo medievale della cittadina rivierasca a cui si sono aggiunti racconti leggendari legati a vicende succedutesi nei secoli fino a tempi più recenti.

Approda così, nella mitica piazzetta, traguardo finale, il viaggio narrante in 4 tappe che ha portato la carovana degli intrepidi leopardini a condividere suoni, letture, giochi, immagini nei vari quartieri del territorio cittadino: la scuola che si apre al territorio in una dinamica di interazione.