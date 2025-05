GROTTAMMARE – Grande successo per il 16° Premio Letterario Nazionale Città di Grottammare – Franco Loi, organizzato dall’associazione culturale Pelasgo 968 di Grottammare, con il patrocinio del comune di Grottammare, del Rotary Club Hatriaticum Piceno Roseto, del Centro Nazionale di Studi Leopardiani Recanati, dell’ associazione I Luoghi della Scrittura e del Civico Verde Legambiente Grottammare e con la nuova presidenza del saggista, giornalista e critico Filippo La Porta.

Ben 742 gli autori che hanno partecipato al concorso e 942 le opere pervenute sia dall’Italia che dall’estero, di cui 58 opere prime, 44 opere teatrali, 114 libri di poesia, 266 libri di narrativa e saggi, 192 poesie inedite in italiano e 58 in dialetto, 112 racconti brevi. Le opere pervenute sono state selezionate dalla giuria tecnica, composta dal presidente della sezione Libro poesia, Massimo Gezzi, per il Premio Giallo/Noir da Massimo Lugli e dal vice François Morlupi, per il romanzo storico da Fabiano Massimi, per la poesia inedita italiana da Giovanni D’Alessandro, per il racconto breve da Alessandro Morbidelli, per l’opera teatrale da Claudia Palombi, per l’ opera prima (libro) da Giovanna Frastalli, per la poesia inedita in vernacolo da Vittorio Verducci, per il miglior Saggio da Elena Malta, per il miglior inedito da Achille Sammartano, per il miglior libro per ragazzi da Sonia Giovannetti.

La cerimonia di premiazione si è svolta presso la Sala Kursaal di Grottammare ed è stata aperta dal saluto del sindaco Alessandro Rocchi e del vice sindaco Lorenzo Rossi. Hanno coordinato Giuseppe Vultaggio e Giovanna Frastalli; ospite d’onore la scrittrice Piera Carlomagno, finalista del Premio Strega con il suo romanzo “Ovunque andrò”; presente anche il Presidente del Rotary Club Brescello, Alberto Pedrazzini. Tra le novità di questa edizione l’istituzione del Premio Capriotti-Loggi nella sezione narrativa per ragazzi, intitolato ai cugini Luigi Edoardo Capriotti e Aldo Enrico Maria Loggi, scomparsi prematuramente. Hanno ritirato il premio i genitori di Luigi Edoardo, il poeta Ermanno Capriotti e la professoressa Pasqua Gina D’Ambrosio, e quelli di Aldo Enrico, Maria Loggi ed Enrico Loggi. Altro premio speciale narrativa per ragazzi quello dedicato a Mattia Luconi, il bambino di otto anni che il 13 settembre 2022 fu strappato alle braccia della madre dal fango della devastante alluvione che colpì l’entroterra delle province di Pesaro e Ancona. Spazio anche al genere teatrale, per cui sono pervenute cinquanta opere.

“Il sedicesimo concorso è un altro importante successo di partecipazione e anche un consolidamento della qualità delle opere partecipanti – ha dichiarato il dottor Giuseppe Gabrielli, Vice Presidente della Pelasgo 968 e Segretario del concorso.

“Questa 16^ edizione continua a dimostrare quanto la passione per la scrittura e la poesia sia viva e forte. La partecipazione di poeti e scrittori è davvero significativa. La cerimonia di premiazione è un momento speciale, in cui autori, giurati e partecipanti si incontrano per condividere idee, progetti e visioni sulla letteratura e sulla cultura in generale. Un’ occasione crediamo preziosa per crescere, confrontarsi e rafforzare il legame tra gli appassionati della scrittura e letteratura – ha commentato il presidente dell’associazione Pelasgo 968.

Ecco i vincitori:

Sezione A lingua italiana Poesia inedita in lingua italiana:

Luciano Giovannini: Opera “11 febbraio la valle e l’aurora”(ROMA)

Sezione B vernacolo Poesia inedita in vernacolo – Candeloro Lupi:

Ernesto Petrella Opera “Amore malati”(ZAGAROLO)

Sezione C Racconto – Racconto saggio breve inediti:

Giovanna Larghi opera “Il mostro e l’altruista”(VARESE)

Sezione D1 Libro edito poesia

Ex aequo Andrea Lanfranchi con Triologia dell’acqua edito da Pequod (FERMO)

Domenica Mauri con Scuola di scrittura (Confinamenti) edito da Pequod (RIMINI)

Sezione D2 Libro edito Narrativa Saggio:

Antonio G. D’Errico opera “Viaggio infinito . Al-Rihla edito Home Scrivens (MILANO)

Sezione E Opera prima edita:

Paolo Rosso con opera “Pulvis et orbis” Edizioni La Gru (ASTI)

Sezione F Libro inedito:

Simone Pangia titolo opera “La grammatica feroce” (FORMIA)

Premio Giallo Grottammare:

Michele Navarra opera “Solo Dio è innocente” Fazi Editore (ROMA)

Premio saggio:

Andrea Antonioli, Opera “Paolo e Francesca amanti per l’eternità” Pazzini editore (CESENA)

Premio romanzo storico:

Claudia Carrescia – Paolo Jorio opera “La sirena di Posillipo” Editore Rizzoli (NAPOLI)

Premio speciale metrica:

Vittorio Di Ruocco con “Teoresi mistica” (SALERNO)

Premio speciale Teatro:

Alessandra Stabile Tomassini con “BLU.birds” (BOLOGNA)

PREMIO SPECIALE PELASGO 968 OPERA DEDICATA A FRANCO LOI:

Ex aequo Roberta Castoldi “L’aria che passa- Conversazioni con Franco Loi” (MONZA)

Davide Romagnoli “La vus de l’angel: un percorso di analisi sulla poesia di Franco Loi (MILANO)

PREMIO GIOVANE CRITICA UNDER 35:

Roberto Ruben Ganzitti con Immoderati: https://immoderati.it/author/roberto-ganzitti/ (TORINO)

PREMI NARRATIVA PER RAGAZZI:

Niccolò Lettieri con “Mille guerre”Edizioni Melagrana (SALERNO)

PREMIO SPECIALE ROTARY CLUB HPR:

Stefano Carrer con l’opera Fukushima 2011-2019 Diario di un giornalista sul campo (Editore Self Publishing) ALLA MEMORIA (MONZA)

PREMIO DANIELE DONATI MIGLIOR OPERA A TEMATICA SOCIALE:

Giulia Zannoni opera In punta di piedi oltre l’autunno (edito da Albatros) (RAVENNA)

PREMIO SPECIALE CIVICO VERE-GROTTAMMARE:

Ex aequo Felice Esposito Corcioni opera Ambiente e mobilità verde edito da Etabeta (NAPOLI)

Vincenzo Iannuzzi con L’aria che respiriamo edito da Elison Publishing (TRENTO)

Per informazioni: dottor Giuseppe Gabrielli, telefono 393 0022768 e la responsabile della comunicazione Stefania Mezzina, telefono 328 2294524.