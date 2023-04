NEW YORK – Lo scorso 22 marzo si è tenuta a New York presso il quartiere generale dell’Onu, la Seconda Conferenza Mondiale sull’Acqua, organizzata dalle Nazioni Unite. C’è stata la presentazione dell’edizione ufficiale in italiano del Rapporto mondiale WWAP sullo sviluppo delle risorse idriche 2023, curata da Fondazione Uni Verde e IISPA (Istituto Italiano Studi Politiche Ambientali). Allarmanti motivazioni che stanno preoccupando tutto il Mondo: il 26% della popolazione mondiale non ha accesso a una fornitura di acqua potabile e il 46% non ha impianti igienico sanitari gestiti in sicurezza.

La scarsità idrica sta diventando un fattore endemico e l’inquinamento delle acque dolci sta accelerando. Secondo le stime più recenti (2020) gli aiuti pubblici allo sviluppo, erogati a favore dell’acqua, hanno raggiunto l’importo di 8,7 miliardi di dollari, in forte crescita rispetto ai 2,7 miliardi del 2002. Nel Rapporto mondiale delle Nazioni Unite sullo sviluppo delle risorse idriche sono stati messi a fuoco alcuni punti. Tra i più importanti il Focus su Partenariati e cooperazione per l’acqua.

La notizia che ci riguarda è questa: insieme al supporto di Unesco Wwap (World WaterAssessment Programme) un sostegno importante è stato fornito da Gmt, Epm, Avr (Affiliata Anima) e dalla Menowatt Ge (ha la sede a Grottammare) che è rappresentata da un cittadino del nostro territorio, Adriano Maroni. Un sua breve sintesi è stata inserita nelle best practice (cioè di chi ha avuto esperienze che hanno permesso di ottenere risultati eccellenti in un determinato ambito).

“Riteniamo sempre più importante il passaggio al metering, allo scopo di controllare in maniera efficace la gestione della risorsa idrica. Indubbiamente il partenariato a tutti i livelli sembra essere l’inizio di una nuova stagione, quella della cooperazione tecnologica. Noi (la Menowatt Ge) siamo pronti a investire in questo processo ormai fondamentale per garantire il bene più prezioso che abbiamo, l’acqua”, ha detto Maroni.

Insomma un altro sambenedettese che si è fatto onore e ha gratificato la nostra terra, partecipando e intervenendo ad una conferenza a livello mondiale nella città dei grattacieli.

Tra gli altri italiani intervenuti Alfonso Pecoraro Scanio, presidente Univerde, Michela Minetto, direttore Unesco Wwap, Lucio Ubertini, titolare cattedra Unesco.

I suoi interventi su https://youtu.be/v1FMA1VRils al minuto 1.20 e da 5.41 fino a 6.19