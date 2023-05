MONTEPRANDONE – In occasione della 32 esimo anniversario della ratifica da parte dell’Italia della Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza che si celebra il 27 maggio, il Comitato Provinciale Unicef di Ascoli Piceno, con il patrocinio del Comune di Monteprandone, in collaborazione con l’Istituto comprensivo di Monteprandone, l’Associazione delle Meraviglie, la Proloco Monteprandone, l’Avis Monteprandone e il circolo di Legambiente “Lu Cucale” di San Benedetto del Tronto organizzano l’evento “Il corso dell’acqua”.

Si tratta di una passeggiata per bambini, ragazzi, famiglie, giovani e adulti dedicata alla scoperta delle fonti di acqua presenti a Monteprandone che si terrà domenica 21 maggio, con partenza alle ore 9:30 da piazza dell’Aquila nel Borgo Storico. In caso di pioggia l’appuntamento si terrà presso la nuova sala riunioni, in piazza dell’Unità a Centobuchi.

Attraverso la “visita idrica” del proprio territorio, sarà possibile individuare la presenza di fontane, riserve idriche e antichi lavatoi e far sì che i partecipanti possano scoprire l’importanza della presenza di questo elemento nel proprio territorio e approfondire la stretta connessione presente tra tutela del benessere dell’ambiente e fonti idriche. La passeggiata sarà allietata dall’animazione degli attori e delle attrici dell’associazione delle Meraviglie che porteranno i partecipanti nel paese dei diritti insieme ad Alice.

L’iniziativa è l’ultimo appuntamento dell’attività didattica, proposta dal Comitato Provinciale Unicef di Ascoli Piceno alle scuole di Monteprandone, legata alla semina e alla cura delle piantine all’interno delle classi, piantine che verranno piantumate durante l’evento.

Al termine della mattinata sarà offerta una “merenda della nonna” ai presenti e sarà possibile aderire all’attività di raccolta fondi a favore della campagna “Acqua e igiene per ogni bambino” Unicef.

“La campagna – spiega la presidente provinciale Unicef Ascoli Piceno Prof.ssa Silvana Guardiani – è stata lanciata per sensibilizzare sull’impatto del cambiamento climatico sui diritti dei bambini e adolescenti e sostenere l’impegno delle giovani generazioni su questo tema. In tutto il mondo gli effetti del cambiamento climatico aumentano la minaccia che bambine e bambini vengano a contatto con acqua contaminata, in particolare nelle regioni dove scarseggia o soggette a disastri naturali, mettendo a rischio la loro salute e il loro sviluppo. Attualmente circa 450 milioni di bambini vivono in aree dove l’acqua pulita è carente. Ma possiamo invertire la rotta a cominciare da piccoli gesti e scelte quotidiane anche nell’ambito locale”.