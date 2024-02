WASHINGTON – Fra poco ne sapremo di più ma la notizia della sua perdita è molto dolorosa per sua moglie Katie di Boston, di origini irlandesi, ma anche per la nostra città. I genitori di Juan Vitali erano sambenedettesi da più generazioni, emigrati in Venezuela negli anni ’50. La mamma di Juan e la zia erano figlie di Ettore Vitellozzi, scomparso tanto tempo fa a 92 anni e fratello di Ersilia, mia nonna materna.

I cugini Pino (scomparso alcuni anni fa) e Ettore Parmigiani erano anch’essi emigrati in Venezuela con i genitori Loretina Vitellozzi e Gaetano Parmigiani, detto Pampero, per anni massaggiatore della Sambenedettese. Era parente di Tonino Parmigiani scomparso nel 2013 e fondatore dell’hotel Doria. Oltre che della famiglia Vitali, prorietaria di uno chalet.

Alla moglie Katie di Boston, ma di origini irlandesi le sentite condoglianze mie e di tutta la redazione. Una triste notizia per lei e per San Benedetto del Tronto. Era molto legato alla terra dei suoi genitori. È infatti venuto più volte per trovare i parenti. Con i miei cugini Sandro e Marco Assenti ci siamo trovati un paio di volte a pranzo presso Bagni Andrea.

S0no stato a stretto contatto con lui e la moglie. Nell’ultimo anno ci siamo sentiti spesso tramite un gruppo di Watts App nel quale c’è anche il mio amico Adriano Maroni che, per una coincidenza, non si è potuto incontrare con lui durante un viaggio negli Stati Uniti. Ci ha pregato di porgere le sue personali condoglianze alla famiglia.

Juan e Katie erano anche diventati amici di mio figlio Vittorio e la moglie Giulia che vivono da alcuni anni a New York. Nella foto li vediamo insieme in un albergo di Washington perché i coniugi Vitali hanno la residenza ad Alexandria a pochi chilometri dal Pentagono.

Doveva venire a trovarci in questi giorni perché Juan aveva un appuntamento a Roma con il senatore Di Sanzo, eletto nella circoscrizione settentrionale e centrale degli Usa, laureato in ingegneria energetica e nucleare e membro della Commissione delle attività produttive, commerciale, turismo in Italia.

Stiamo raccogliendo ulteriori notizie sulla scomparsa di Juan.