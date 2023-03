SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ultimi allenamenti per la Infoservice Sambenedettese Basket che continua a preparare la gara contro Pisaurum Pesaro, in programma per domenica 12 marzo alle ore 18 presso il Palazzetto “B. Speca”.

Dopo la seduta odierna è stato intervistato il playmaker classe 2007, Nathan Marino. Di seguito le sue dichiarazioni.

Marino: “È stata una gara difficile contro la seconda in classifica che veniva da un filotto di partite positive. Abbiamo reagito bene nei primi minuti di gara, poi c’è stato l’infortunio di Mittica, che per la nostra squadra è un giocatore importante, ed Osimo ha dilagato. Gli applausi del pubblico locale? Mi ha fatto molto piacere e spero che ricapiterà. Sono cresciuto molto e sto trovando più spazio. Mi sto allenando per crescere e migliorare. Pisaurum Pesaro? Sarà una partita difficile contro una buona squadra e cercheremo di dare il meglio”.