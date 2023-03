SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il capitano del Porto d’Ascoli Giordano Napolano, ha analizzato il momento degli orange a due giorni dalla sfida in programma domenica contro la Sambenedettese, una gara dai molti significati, soprattutto per lui in qualità di ex di turno.

“Ci siamo ripresi ciò che non siamo riusciti ad ottenere all’andata – spiega il numero 10 riguardo la vittoria di domenica scorsa contro il Senigallia – E’ stata una partita molto bella, aperta e tosta da giocare. Siamo contenti di aver ottenuto i tre punti contro un’avversaria così completa ed ostica, poi ovviamente c’è anche la gioia personale del gol, che ad un attaccante fa sempre bene”.

Vittoria importante sia per il morale, sia per la classifica, che proietta gli orange in piena zona playoff: “E’ stata una vittoria chiave per la squadra, il nostro morale è alto, com’è normale che sia quando si vince e si convince. Abbiamo acquisito tanta fiducia e in questa settimana abbiamo lavorato con più serenità. La Samb? Per me sarà una partita speciale, coi rossoblu ho vissuto anni indimenticabili, sono colori che ho indossato con piacere e onore. Sarà sicuramente bello ed emozionante affrontare la mia vecchia squadra”.