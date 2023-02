Infoservice Sambenedettese Basket: Obletter 8, Veronesi 21, Bortnikovs 14, Mittica 29, Carboni ne, Maiorana Liga, Shahini, Vannucci, Del Zompo, Castorino 3, Llukacej 7. All. Roncarolo

Wispone Taurus Basket Jesi: De La Cruz Villegas 6, Angeletti, Grifoni ne, Kraljic 24, Terenzi 10, Figueras 21, Mezzacapo 8, Paoletti ne, Anibaldi 18. All. Masini

Parziali: 26-23, 14-14, 16-27, 26-23.

Progressivi: 26-23, 40-37, 56-64, 82-87.

Usciti per 5 falli: Maiorana Liga (S), Llukacej (S), De La Cruz Villegas (J)

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sconfitta molto amara per la Infoservice Sambenedettese Basket, dopo una grandissima prestazione di cuore e di coraggio i ragazzi di coach Roncarolo vengono battuti 82-87 da Wispone Taurus Basket Jesi.

Prima dell’inizio della gara le due formazioni hanno ricordato la piccola Emma Di Carlantonio con un mazzo di fiori ed un peluche posto sotto la tribuna dal capitano Alessandro Maiorana Liga.

La partita è tirata fin dal primo quarto ma i rossoblu mettono in campo grande determinazione e grinta mettendo a segno ben 26 punti portandosi alla fine del periodo in vantaggio per 26-23.

Stessa storia il secondo quarto dove la formazione di casa prende fiducia e riesce a staccare per un momento gli ospiti di 6 punti prima di tornare negli spogliatoi sul 40-37.

Alla ripresa del terzo quarto la Samb manca di precisione nei tiri da tre e sotto il ferro concedendo qualche punto di troppo ritrovandosi sotto di 8 punti al break.

Il quarto quarto regala tantissime emozioni: i rossoblu sono sotto di 10 punti ma negli ultimi cinque minuti compiono una grande rimonta mettendo a segno molte triple con il giovanissimo classe 2006 Bortnikovs, Veronesi e Mittica, arrivando sull’82-83. Nel finale la squadra sbaglia qualche scelta e gli ospiti riescono a mettere a segno un canestro e due tiri liberi.

Una nota di merito va fatta a questi ragazzi per l’impegno e il cuore messo in campo oggi, uno su tutti è sicuramente il giovanissimo capitano Maiorana Liga che ha disputato una gara di grande carattere.