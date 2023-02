JESI – Buona anche la seconda per la formazione Baskin de Il Faro San Benedetto che con le proprie ragazze e ragazzi, sotto la guida di Coach Assenti, si aggiudica per 47-41 la partita con Il Nuovo Baskin Jesi, prima gara del terzo concentramento regionale tenutosi la mattina di domenica 5 febbraio nello splendido impianto di Maiolati Spontini.

Non era facile per i nostri atleti andare a vincere al debutto in trasferta ma grazie ad una prestazione corale e costante nella attenzione e concentrazione hanno avuto la meglio in un bel confronto molto agonistico. Notevole la cornice di pubblico che a fine gara ha applaudito tutti i protagonisti in campo.

Prossimo appuntamento domenica 26 febbraio a Vallefoglia contro Bees Pesaro Baskin.