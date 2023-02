FABRIANO (AN) – I Vigili del Fuoco sono intervenuti alle ore 15.00 circa di ieri, venerdì 3 febbraio, lungo la SS.76 in località Valtreara, nel Comune di Fabriano, per un incidente stradale tra un autocarro ed un’autovettura. Per cause in fase di accertamento il conducente dell’auto a tamponato l’autocarro mentre percorrevano la galleria Valtreara in direzione Perugia. L’autista dell’auto e stato trasportato dai Sanitari del 118 al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Torrette di Ancona per accertamenti. La squadra di Fabriano intervenuta con un’autobotte ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area dell’intervento. Sul posto anche la Polizia Stradale.