FABRIANO – I Vigili del Fuoco sono intervenuti alle ore 18.40 circa, lungo la Strada Provinciale 16 in corrispondenza del bivio per Melano, per un incidente stradale tra due auto. Per cause in fase di accertamento i due mezzi si sono scontrati tra loro, e uno di questi si è rovesciato sul guardrail adiacente alla carreggiata. Il conducente è stato trasportato dai sanitari del 118 al Pronto Soccorso limitrofo per accertamenti. La squadra di Fabriano ha provveduto alla distruzione dell’auto dalle lamiere del guardrail ed alla messa in sicurezza dell’area dell’intervento. Sul posto anche la Polizia Municipale.