FABRIANO (AN) – I Vigili del Fuoco sono intervenuti alle ore 17.45 circa di ieri martedì 1 novembre, in località Castelletta, nel Comune di Fabriano, per soccorrere una famiglia che a causa del sopraggiungere del buio, non è più riuscita a ritrovare la strada per raggiungere il parcheggio in cui era stata lasciata l’auto. La squadra di Fabriano, dopo aver acquisito la posizione, tramite l’utilizzo della geolocalizzazione, riusciva a raggiungere la famiglia e a ricondurla al parcheggio dopo una lunga camminata fatta in un tratto abbastanza impervio della zona.