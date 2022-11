SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è tenuta nella mattinata di martedì 29 novembre la presentazione del programma “LIBeRI In Biblioteca”, servizi ed iniziative della Biblioteca Comunale “Lesca”, alla presenza dell’Asessore alla Cultura Lina Lazzari, la referente della biblioteca Barbara Domini, la delegata provinciale della Federazione Scacchistica Italiana Piera Palestini, ed il coordinatore dell’Associazione Delta Giulio Lucidi.

“La biblioteca è uno spazio al servizio della comunità che si apre oltre ed al di là del prestito o consultazione di libri o giornali” dice l’assessore alla cultura Lina Lazzari “vogliamo riflettere insieme alle associazioni presenti sul territorio, su cos’è la cultura a San Benedetto, dove deve andare, quale supporto le assocoiazioni ci possono dare. Penso che siamo in un momento cruciale in cui cominciamo a parlare di cultura non dal Comune al Territorio, ma , con una specie di osmosi, dal territorio al comune”

Varie le iniziative presentate dalla referente Barbara Domini, a partire da martedì 29 novembre con la presentazione del libro “De viris illustribus” di Filomena Gagliardi e venerdì 16 dicembre sarà la volta de libro “L’incanto del buio” di Claudia Palmarucci. Venerdì 2 dicembre sarà presentato il libro “Vi ci porto io, mini guida per maxi esploratori” di Claudia Casisa e Francesca Di Paolo.

Dal 18 novembre ogni terzo venerdì del mese dalle ore 17,30 si svolgeranno le letture animate de “La ludoteca in biblioteca” una serie di letture animate a cura della cooperativa “Veritatis Splendor” in collaborazione con il “Centro Ludico Polivalente 0-100” di via Colle Ameno.

Dal 25 Novembre è disponibile una sezione tematica dedicata alle donne con oltre 300 volumi declinati al femminile.

Dal 5 Dicembre partirà il servizio di Prestito a domicilio gratuito, per i cittadini residenti a San Benedetto del Tronto di età superiore ai 65 anni che si trovino in condizione di difficoltà motoria. L’ape della biblioteca sarà disponibile per la consegna ed il ritiro gratuiti.

Dal 19 Dicembre la sezione “Posso leggere anch’io” si arricchisce di 4 tablet con applicazioni che favoriscono l’interazione e l’accesso allla lettura di bambini ed adolescenti affetti da disturbi dell’apprendimentoo con bisogni educativi speciali.

Dal 7 Dicembre al 31 Maggio, ogni mercoledì dalle 17 alle 19, FSI ed Associazione Delta organizzano partite libere e lezioni di scacchi. Un’iniziativa riservata ai giovani dai 14 ai 35 anni, che siano ragazzi alle prime armi che vogliono imparare, o giocatori esperti che vogliono misurarsi con altri scacchisti in partite libere.

Informazioni:

Biblioteca “Giuseppe Lesca” tel. 0735 794701 – WhatsApp: 334 6081476

e-mail: biblioteca@comunesbt.it

www.bibliomarchesud.it

www.bibliotecalesca.wordpress.com