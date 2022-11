SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Consueta intervista post-rifinitura per l’allenatore della Samb Sante Alfonsi, impegnato con la squadra domani in quel di Fano per la sfida ai granata di mister Mosconi. Il match, valido per la tredicesima giornata del Girone F di Serie D, avrà inizio alle 14.30. “Dobbiamo dare continuità ai risultati” – ha dichiarato il tecnico rossoblù – “La partita di domenica ci è servita per prendere fiducia ma non per essere appagati. Ai ragazzi abbiamo chiesto di essere cattivi al punto giusto, perché domani sarà una partitaccia con un campo difficile, perché il campo sarà pesante domani, e quindi dobbiamo essere bravi ad affrontare la squadra di Mosconi, perché le sue sono tutte squadre molto aggressive. il mister prepara molto bene le partite, è sempre bravo e dobbiamo esserlo anche noi. Dobbiamo fare un filotto di vittorie. Novità dall’infermeria non ce ne sono, perché Lulli è ancora fermo, Chinellato non è pronto e Migliorini è rientrato solo ieri da un’influenza. Gli altri li valuteremo tra oggi e domani”.