Al Centro medico Le Palme puoi prenotare la tua visita senologica e l’ecografia mammaria.

Di seguito l’intervista alla Dottoressa Eleonora Angelini, Medico-Chirurgo, specialista senologa, la quale ne spiega l’importanza e i casi in cui effettuare tali esami specialistici.

Cos’è ed in cosa consiste la visita senologica?

La visita senologica consiste in un esame clinico delle mammelle e dei cavi ascellari effettuato da uno specialista senologo. Attraverso la visita, lo specialista è in grado di stabilire la presenza o meno di noduli mammari, aree di asimmetria, alterazioni della cute o secrezioni mammarie. E’ un’indagine non invasiva e non dolorosa ed è svolta senza l’utilizzo di specifiche strumentazioni.

Quando effettuare la visita senologica?

Tutte le donne dai 25 anni di età dovrebbero fare una visita al seno almeno una volta all’anno anche in assenza di sintomi. In presenza di qualunque tipologia di sintomo mammario, la visita andrebbe invece svolta il prima possibile.

Cos’è l’ecografia mammaria?

E’ una tecnica diagnostica comunemente usata per lo studio anatomico e strutturale del seno.

E’ un esame assolutamente indolore e non presenta controindicazioni; possono infatti eseguirlo anche donne in gravidanza.

L’ecografia mammaria permette di esaminare eventuali noduli palpabili, rilevati a seguito di una visita senologica o dell’autoesame del seno.

Consente anche di individuare cisti al seno e di diagnosticare la presenza di tessuti infiammati (mastite) o eventuali alterazioni a carico dei linfonodi dei cavi ascellari. L’indagine ecografica serve inoltre a identificare la presenza di lesioni sospette, esaminandone le caratteristiche (margini, struttura, dimensioni) per verificare la possibile natura maligna o benigna.

Quando fare l’esame ecografico al seno?

Nelle pazienti dai 25 ai 40 anni, l’ecografia è l’esame di primo livello per la diagnosi del tumore della mammella e andrebbe eseguita una volta l’anno, come completamento diagnostico dopo la visita senologica.

Cos’è la mammografia e a cosa serve?

La mammografia è una radiografia del seno eseguita con una bassa dose di raggi X.

Può essere utilizzata sia per fini diagnostici che di screening.

La mammografia ha un’efficacia diagnostica molto elevata perché consente di individuare anche anomalie di piccole dimensioni, come le microcalcificazioni. La sua ripetizione ad intervalli regolari è fondamentale nella prevenzione del tumore che ha maggior incidenza e mortalità nel sesso femminile.

Quando fare la mammografia bilaterale?

Dopo i 40 anni, la mammografia è l’esame d’elezione per la ricerca di tumori al seno.

Oltre a individuare lesioni molto piccole, l’esame consente di definire meglio la posizione e l’estensione del tumore e di verificare l’eventuale presenza di altre lesioni sospette.

Le donne, dai 40 anni in poi, dovrebbero sottoporsi alla mammografia ogni anno. Per le pazienti con storia familiare in cui già figurano uno o più casi di cancro alla mammella, il senologo può raccomandare di iniziare i controlli mammografici prima dei 40 anni.

Il Centro Le Palme si trova in Via Palmiro Togliatti 19 a San Benedetto del Tronto. Info: 0735 86849 – 327 5422036 – info@centrolepalme.com

Visita il sito internet www.centrolepalme.com