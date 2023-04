La mammografia digitale con Tomosintesi di cui Radiosalus dispone, è attualmente il miglior strumento diagnostico di indagine per la prevenzione del cancro al seno.

Grazie all’utilizzo di tecnologia di ultima generazione ( Tomosintesi ), che permette un studio stratigrafico della mammella, il risultato diagnostico è più efficace rispetto alla mammografia convenzionale. Se la mammografia evidenzia un quadro sospetto, che il clinico ritiene meritevole di approfondimento, viene eseguita nella stessa seduta la tomosintesi: un’ulteriore indagine che permette di accertare tumori al seno, anche in fase precocissima.

Radiosalus con il nuovo Mammografo Fuji Amulet Innovality con Tomosintesi, si avvale di un’apparecchiatura di ultima generazione che permette una estrema accuratezza diagnostica nello scoprire e localizzare le lesioni mammarie e di evidenziare quelle che possono sfuggire alla mammografia tradizionale, grazie alla combinazione di immagini acquisite. La ricostruzione stratificata, ottenibile con la tomosintesi, riduce od elimina del tutto i problemi causati dalla sovrapposizione dei tessuti che si possono avere in una mammografia offrendo una migliore capacità diagnostica ed una superiore attenzione alla paziente.

Radiosalus con il nuovo Mammografo Fuji Amulet Innovality con Tomosintesi è in grado di fare la differenza rispetto ai sistemi di mammografia convenzionale 2D grazie ai seguenti vantaggi:

Un aumento del 41% nel rilevamento di lesioni al seno invasive

Diminuzione fino al 40 % dei richiami dei falsi positivi, riducendo al minimo l’ansia per le pazienti e i costi non necessari

Migliore valutazione, rispetto alla mammografia classica, sia del seno denso, tipico della donna giovane, che a prevalente componente adiposa, consentendo una migliore capacità di individuazione di lesioni di piccole dimensioni, che possono talvolta sfuggire alla mammografia 2D.

La più veloce scansione in Tomosintesi, meno di 4 secondi.

Minor tempo in compressione per migliorare il comfort della paziente riducendo sia lo spiacevole dolore che il rischio di artefatti da movimento.

Esami di qualità clinicamente superiori con una dose equivalente a quella di una mammografia

riduzione degli esami di II e III livello agoaspirati, biopsie, mammo- RM ), che impattano sensibilmente sul carico di ansia e apprensione delle pazienti oltre che sulla spesa sanitaria.

), che impattano sensibilmente sul carico di ansia e apprensione delle pazienti oltre che sulla spesa sanitaria. più agevole identificazione delle lesioni espansive, con migliore caratterizzazione della loro forma e contorni, nonché dell’ampiezza e dell’architettura delle distorsioni parenchimali.

Radiosalus inoltre è al momento l’unica Struttura Sanitaria Privata della provincia di Ascoli Piceno ad avere per gli esami di II e III livello (mammo- RM ) un sistema di Risonanza Magnetica di ultimissima generazione ad Alto Campo 1,5 Tesla che può in alcuni casi essere indispensabile per l’eventuale approfondimento clinico sulla mammella.

Si consiglia di effettuare la mammografia alle donne over 40, completando l’indagine diagnostica con un ecografia bilaterale al seno.

Mammografie regolari e di controllo possono essere effettuate da quelle pazienti over 35 che sono reputate soggetti a rischio tumore per una ereditarietà genetica. Al di sotto della soglia dei 35 anni, a meno che non sia il radiologo a chiederlo espressamente, si tende a preferire l’ecografia come strumento diagnostico.

Questo esame diagnostico è eseguibile anche sulle pazienti che abbiano protesi, a condizione che si avvisi in anticipo il tecnico sanitario di Radiologia Medica.

Il centro è aperto dal lunedì al sabato con orario continuato 9-20.

Prenotando su www.radiosalus.it avrete sconti dal 10% al 20%.

Per info e prenotazioni chiamate i call center ai numeri: 0735.81112 – 0735.785088 – 0735.633550