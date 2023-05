Quanto è importante l’alimentazione per la nostra salute. Risponde la Dottoressa Renata Alleva del Centro Le Palme

Guarda l'intervista all'esperta in nutrizione, che risponde ad alcune domande per una corretta e sana dieta. Il Centro Le Palme si trova in Via Palmiro Togliatti 19 a San Benedetto del Tronto. Info: 0735 86849 – 327 5422036 – info@centrolepalme.com

di Redazione