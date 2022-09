SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Continua la preparazione per la Sambenedettese Basket in vista dell’inizio del Campionato di Serie C Gold contro Virtus Assisi, in programma per domenica 2 ottobre alle ore 18 presso il Palazzetto “B. Speca”. Dopo la seduta odierna è stato intervistato la guardia classe 2001 Mandel Adib Tongue Zuko. Di seguito le sue dichiarazioni.

Adib Tongue Zuko: “La preparazione è molto tosta, ci stiamo preparando bene per l’inizio del campionato. I compagni sono super, il gruppo è molto affiatato e che ha voglia di dimostrare. Amichevole col Pescara? È stata una partita molto bella perché ci siamo confrontati contro una squadra molto forte con giocatori di categorie più alte. Abbiamo avuto qualche difficoltà, ma dalle stesse possiamo diventare più forti e dobbiamo imparare dagli errori commessi per migliorarci e arrivare al nostro obiettivo comune. Obiettivi personali? Giocando da protagonista vorrei essere uno dei leader della squadra, voglio essere un esempio sia in campo che fuori e trascinare i miei compagni verso una bella stagione. Coach Roncarolo? Ho un bellissimo rapporto con lui, mi ha dato la possibilità di venire qui. Mi ha riconfermato ed è motivo di grande orgoglio per me, spero di fare bene”.