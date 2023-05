SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo che la stagione è giunta al termine, il coach della Sambenedettese Basket Alessandro Roncarolo tramite un’intervista ha annunciato che non farà più parte dello staff tecnico rossoblu. Di seguito le sue parole.

Roncarolo: “La stagione non è andata nei modi in cui speravamo e mi assumo tutte le responsabilità. Ci tengo a ringraziare tutto lo staff, i dirigenti accompagnatori, tutte le persone che hanno speso del tempo per la società e i dirigenti che hanno investito dei soldi per permette alla Sambenedettese Basket e alle giovanili di poter partecipare ai campionati.

Desidero ringraziare i ragazzi che sono rimasti fino all’ultimo con noi e mi riferisco a Mittica, Llukacej e Veronesi e spero che nonostante il risultato negativo portino qualcosa di positivo di questa esperienza e che il prossimo anno vadano in categorie superiori perché lo hanno dimostrato. Ringrazio anche chi ci ha abbandonato perché ha permesso di far emergere i giovani Maiorana Liga, Bortnikovs, Marino e Vasquez.

Prossimo anno? La società andrà avanti, è solida e continuerà ad investire. Si chiude un ciclo per me durato sette anni facendo di tutto. L’ho fatto senza mai prendere un soldo e l’ho fatto per la nostra città e per i nostri colori. Quest’anno è stato tanto difficile e siamo stati messi alla gogna da personaggi e politici locali. Spero che chi è verrà farà meglio di me, il prossimo anno non farò più parte dello staff tecnico né della prima squadra né del settore giovanile ma continuerò a dare una mano”.