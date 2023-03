SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Riportiamo un comunicato della Infoservice Sambenedettese Basket sull’iniziativa in occasione dell’ultima gara del Campionato di Serie C Gold contro Porto Sant’Elpidio Basket.

“La società comunica che in occasione dell’ultima gara di campionato contro Porto Sant’Elpidio Basket, in programma per domenica 2 aprile alle ore 18 presso il Palazzetto “B. Speca” di San Benedetto del Tronto si terrà la festa del settore giovanile e del minibasket.

Il programma sarà organizzato come segue:

Ore 16 giochi e gare in campo per tutti,

giochi e gare in campo per tutti, Ore 17:30 presentazione in campo di tutti i gruppi del minibasket e settore giovanile

presentazione in campo di tutti i gruppi del minibasket e settore giovanile Durante l’intervallo della gara di Serie C Gold interverranno i volontari dell’associazione di volontariato “Michelepertutti”. Saranno consegnate ai più piccoli 30 uova di Pasqua.

Tutti i tifosi rossoblu sono invitati per un pomeriggio di festa e solidarietà. L’ingresso per tutti i tesserati e i loro accompagnatori sarà gratuito”.