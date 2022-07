SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ieri sera alla Palazzina Azzurra la seconda serata del festival che si è aperta con un ricordo dell’Attore e Regista Teatrale Alfredo Amabili, scomparso proprio la sera del 25, serata di inaugurazione del Festival di cui Alfredo è stato il pilastro da sempre. Un ultimo saluto da parte dell’organizzazione e della giuria, che hanno perso non solo un professionista, ma anche un amico fraterno, che lascia un vuoto incolmabile nel cuore di tutti.

Per questa sera, 27 Luglio, in caso di maltempo le proiezioni si terranno presso l’Hotel Smeraldo in Viale Rinascimento, 141 a San Benedetto del Tronto, alle ore 21.

Ingresso Libero, restano valide le prenotazioni già effettuate.

Info e prenotazioni: https://www.sanbenedettofilmfest.it/