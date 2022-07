SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella splendida cornice della Riserva Naturale della Sentina sabato 16 luglio si è tenuto l’atteso concerto/tributo al maestro Ennio Morricone, organizzato dalla Lega Navale Italiana di San Benedetto del Tronto.

Al tramonto, una numerosa flotta di canoe, sup e barche a vela ha preso il largo dalla concessione n. 45/BIS, diretta al luogo del concerto, il giardino “Creuza de’ Ma“, sulla spiaggia della Sentina, appena fuori l’abitato di Porto d ‘Ascoli, dove il maestro Sergio Capoferri, fisarmonica Hammond, Alessio Giuliani al violino, Francesco Romanelli alla batteria, Cristian Conti al pianoforte e Antonia De Angelis voce solista, hanno deliziato le centinaia di persone presenti eseguendo alcune tra le più belle e indimenticabili colonne sonore del maggiore compositore italiano del dopoguerra.

È stata un’ora di grande musica, impreziosita oltremodo dalla partecipazione dell’artista marchigiana Cristina Lanotte, che ha portato la sua “sand art” in uno scenario da favola, tra sabbia, cielo e mare, rischiarato infine dall’alba lunare che proiettava i suoi argentei fasci di luce dal cielo al mare.

Le sue composizioni di sabbia e colori hanno incantato il numeroso pubblico rendendo se possibile ancora più suggestiva ed emozionante l’atmosfera dell’evento.

È stata un’irresistibile cavalcata musicale attraverso capolavori di rara bellezza, perle d’arte musicale che vanno al di là delle stagioni e delle generazioni, destinate probabilmente all’eternità.

Il concerto/evento è stato l’occasione per dare risalto e visibilità al giardino, una piccola perla all’interno dell’oasi della Sentina, realizzato da alcuni abitanti del luogo che hanno saputo coniugare con rara efficacia amore per la natura e passione per la musica colta.

Il binomio natura e cultura ha avuto la sua consacrazione più rappresentativa con l’installazione, avvenuta il mese scorso di una “Bibliobarca”, una biblioteca di mare realizzata all’interno di una delle imbarcazioni storiche della Lega Navale Italiana.

La presidente della LNI, Adele Mattioli, e il responsabile organizzativo dell’evento, il consigliere Franco Aricò, a conclusione della serata, hanno dato ai presenti l’appuntamento alla mattina del 14 agosto, quando, all’interno della riserva della Sentina, un concerto musicale saluterà il sorgere del sole.”