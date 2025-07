ACQUAFRESCA – Si è svolta ad Acquafresca, sul Lago di Garda, la regata nazionale della classe RS Feva, condizionata quest’anno da un vento instabile che ha costretto il Comitato di Regata a ridurre o interrompere diverse prove in programma.

Nonostante questo tipo di difficolta la Lega Navale Italiana di San Benedetto del Tronto è riuscita a portare a casa degli ottimi risultati, come il primo posto in categoria mista di Emiliani e Bartolomei, il sedicesimo posto in classifica generale di Paolo Nepi e Sofia Cerri e la 23esima posizione di Allegra Mozzoni e Flavia Illuminati. Ottimo esordio anche per Chiara Catasta e Emma Cerdonio che in coppia hanno raggiunto il 35° posto.

Un evento dunque ricco di emozioni, che ha dimostrato come la squadra di San Benedetto sia unita, determinata e continui a distinguersi nel panorama nazionale.