SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Domenica 17 settembre la Sezione di San Benedetto del Tronto ha concluso per l’anno 2023 i trofei Jack La Bolina e Giovanni Latini con la disputa del recupero della prova del 20 agosto non svoltasi per condizioni meteo non favorevoli.

Una giornata di vento leggero di scirocco con intensità variabile sul campo di regata hanno permesso al Comitato di Regata composto da Lorenzo Viandante e Maria Grazia D’Ercoli di svolgere 2 prove sia per il Trofeo Jack La Bolina che il Trofeo Giovanni Latini.

Le condizioni meteo inizialmente con vento intorno ai 6 nodi sono scese sotto i 5 nodi rendendo necessario per la seconda prova una lunghezza del lato di bolina più corta; nonostante questo si è riusciti a completare almeno due delle tre prove in programma.

Per il Trofeo Jack La Bolina nella categoria Monoscafi abbiamo visto il podio monopolizzato dalle imbarcazioni Laser con al primo posto il giovane atleta Federico Costantini (ITA 207635) su Laser Radial seguito da Taffoni Stefano (ITA 178519) su Laser Standard ed al terzo posto Laganà Sergio (ITA 171286) su Laser Radial.

Per la categoria Poliscafi la lotta per le prime piazze del podio è andata a Romano Marco (ITA 513) su Classe A Classic seguito a Domizi Giulio Marzo (ITA 171) sempre su Classe A Classic seguito al terzo posto dall’equipaggio Luca Dario Tedaldi e Croce Bruno (ITA 060) su Mattia Esse Sport Spi.

Per il Trofeo Giovanni Latini, su imbarcazioni O’Pen Skiff, si è aggiudicato il gradino più alto del podio la combattiva Bartolomei Celeste con due primi posti seguito al secondo posto da Emiliani Federico ed al terzo posto Illuminati Flavia.

La premiazione c’è stato il saluto del Presidente della Sezione di San Benedetto del Tronto Dott.ssa Adele Mattioli che ha ringrazia tutti gli atleti che hanno partecipato all’edizione 2023 dei Trofei, gli Ufficiali di Regata della Federazione e soprattutto a tutti i volontari della Sezione che hanno permesso di potersi divertire sia in mare con i mezzi di assistenza e la barca giuria che a terra con l’entusiasmo che, da sempre, la nostra Sezione profonde nelle attività che ci vedono coinvolti come Lega Navale Italiana. Un doveroso ringraziamento, da parte della nostra sezione, va agli sponsor che ci hanno seguito per quest’anno e dato la possibilità di organizzare tante iniziative: Dienpi Srl, Fortek Nautica, Sabelli Spa, Ciù Ciù Tenimenti Bartolomei, Filotei Group, P&G InsRent, Inim Electronics, I.T.E. Idro Termo Elettrica Srl, Banca del Piceno ed il Comune di San Benedetto del Tronto.

Sono stati anche annunciati i vincitori dei due trofei che saranno premiati in occasione del Pranzo di Natale che a dicembre sarà organizzata dalla sezione; per il Trofeo Giovanni Latini al primo posto abbiamo il giovane atleta Emiliani Federico mentre per il Trofeo Jack La Bolina nella categoria monoscafi Taffoni Stefano e nella categoria poliscafi Domizi Giulio Marco.

A tutti gli appassionati della vela la Lega Navale Italiana da appuntamento per l’edizione 2024.