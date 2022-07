GROTTAMMARE – É affidata a David Riondino l’inaugurazione della Settimana Sistina nel Parco Arena Sisto V, che da domenica 17 a venerdì 22 luglio ospiterà una varia e interessante serie di incontri nell’ambito delle celebrazioni per i 500 anni dalla nascita del papa grottammarese Sisto V (Grottammare 1521 – Roma 1590) avviate nel 2021.

Con “Sisto V e il suo tempo. Un ponte verso la modernità” la Città di Grottammare e l’Amat proseguono l’omaggio al pontefice con la collaborazione delle associazioni L’Onagro, e Laboratorio Teatrale Re Nudo. L’iniziativa ha il sostegno della Regione Marche. Ingresso libero per gli spettacoli del 17-18-21- 22 luglio.

Cantante, scrittore, drammaturgo, attore, regista e improvvisatore, David Riondino è noto al grande pubblico per le numerose apparizioni in importanti programmi televisivi e radiofonici. A Grottammare, affiancato dal chitarrista Claudio Farinone, domenica sera (17 luglio) Riondino accompagnerà gli spettatori nell’atmosfera del Cinquecento, tra pagine di grandi scrittori, riscritture popolari, canzoni e sprofondamenti in alcuni grandi momenti della novellistica italiana. Lo spettacolo promosso dall’associazione L’Onagro si intitola “La tradizione novellistica italiana da Boccaccio al tempo di Sisto V”. Inizio ore 21, ingresso libero.

La Settimana Sistina proseguirà lunedì 18 (ore 21) con la rievocazione di alcune tra le voci più significative del panorama culturale del ‘500 italiano ed europeo: Giordano Bruno, Miguel De Cervantes, Niccolò Copernico, Galileo Galilei. Lo spettacolo intitolato “De gli eroici furori” verrà messo in scena dal Laboratorio Teatrale Re Nudo, con Piergiorgio Cinì (voce recitante) e Sergio Capoferri (fisarmonica).

L’evento di mercoledì 20 (ore 21) porterà a Grottammare la band che ha accompagnato e collaborato con Francesco Guccini nella sua lunga carriera. I Musici – Juan Carlos Flaco Biondini, Vince Tempera, Antonio Marangolo, Giacomo Marzi ed Ellade Bandini – interpreteranno alcuni pezzi del vasto repertorio gucciniano tra aneddoti e ricordi vissuti al fianco del poeta cantautore. Ingresso 15 €, prevendita su vivaticket.com.

Il recital torna protagonista nei successivi due appuntamenti. Giovedì 21, scienza e filosofia si fondono sul finire del ‘500 nella vita e nel pensiero di Lucilio Vanini. Lo spettacolo “Lucilio Vanini in morte di un filosofo” è costruito su racconto e regia di Lucilio Santoni dell’associazione L’Onagro, per la voce recitante di Eugenio Olivieri con Davide Martelli al pianoforte (ore 21).

Sull’arte di governare e il comportamento dei regnanti si chiuderà la Settimana Sistina venerdì 22: Il Laboratorio teatrale Re Nudo propone “Lo specchio del principe, una riflessione sul potere”, spettacolo su testi di Moro, Campanella, Machiavelli, Hobbes e Guicciardini a guidare la voce recitante di Piergiorgio Cinì tra le note di Sergio Capoferri (corno e fisarmonica) e note a margine di Alessandro Pertosa (ore 21).