FERMO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 12 luglio, dalla Questura di Fermo.

Il Questore di Fermo, Rosa Romano, ha emesso, nei confronti del “duo criminale” i rapinatori di Rolex un uomo ed una donna di origini romene arrestati dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico lo scorso 2 luglio a Porto Sant’Elpidio, la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio e divieto di ritorno, per un periodo di tre anni, nel comune di Porto Sant’Elpidio.

Il provvedimento del Questore nei confronti dei suddetti cittadini romeni è stato emesso in ragione della loro pericolosità sociale in quanto gli stessi si sono resi responsabili di reati analoghi in varie zone del territorio nazionale, considerata la persistenza di tali condotte criminose e la possibile reiterazione delle stesse.

La notizia è stata considerata dai cittadini onesti come una liberazione da una situazione di concreto pericolo per la propria incolumità fisica e patrimoniale.