GROTTAMMARE- Seconda settimana di proiezioni per “Cinema in giardino” a Grottammare, a cura del cinema Margherita di Cupra Marittima, con una programmazione molto ricca e interessante e la presenza di un ospite speciale, Ninetto Davoli, in occasione della proiezione, il 13 luglio, della versione restaurata di “Uccellacci e uccellini” di Pier Paolo Pasolini a cento anni dalla sua nascita.

In programma “Belfast”, vincitore del premio Oscar e Golden Globe per la sceneggiatura, che rievoca le vicende turbolente dei conflitti religiosi che hanno attraversato l’Irlanda del Nord negli anni ’60. Il regista firma un omaggio alla sua città natale e alla vivace e partecipata vita del suo quartiere, vista attraverso lo sguardo del suo alter ego bambino, Buddy. Appartiene, invece, alla dimensione epica “The Northman”, terzo lungometraggio di Robert Eggers che, dopo The Witch e The Lighthouse, si confronta con le ambientazioni medievali, mettendo in scena una sanguinaria storia di vendetta ispirata ad Amleto. Per i più piccoli, invece, “Cinema in giardino” propone “Sonic 2″, che segue le avventure rocambolesche del porcospino Sonic, in una storia che diverte e affronta temi legati all’amicizia e alla diversità.

Ma la grande e attesa novità di questa settimana è la proiezione di “Uccellacci e Uccellini” di Pier Paolo Pasolini, nella versione restaurata dalla Cineteca di Bologna, alla presenza di Ninetto Davoli, mercoledì 13 luglio, unica data marchigiana dell’attore, protagonista del film insieme a Totò e definito dallo stesso Pasolini “attore per forza“. Il film mostra con umorismo lunare il viaggio picaresco di un padre e di un figlio, accompagnati da un corvo parlante, lungo le strade dell’Italia del boom economico in un film-saggio con cui il regista riflette sui problemi degli anni ’60. Un’occasione unica per scoprire o rivedere questo capitolo fondamentale della filmografia di Pasolini insieme a Ninetto Davoli, legato al regista da un lungo sodalizio artistico e umano. Per la serata del 13 luglio si ringrazia SapzioConad di Grottammare.

La serata con Ninetto Davoli del 13/07 avrà un biglietto unico del costo di 7 € (escluso abbonamento)

Il costo del biglietto è di € 5,50 intero, 4,5 ridotto; abbonamento 20 € per 5 spettacoli valido fino al 31 agosto.

Tutte le informazioni su www.cinemaingiardino.it

Il programma completo:

Lunedì 11 luglio -GROTTAMMARE – BELFAST di Kenneth Branagh (GB 2021, 95’) Martedì 12 luglio – GROTTAMMARE- THE NORTHMAN di Robert Eggers (USA 2022, 138’)

Mercoledì 13 luglio -GROTTAMMARE –PASOLINI 100 – UCCELLACCI UCCELLINI di Pier

Paolo Pasolini (ITA 1966’, 88’) –ingresso unico 7€

Ospite della serata Ninetto Davoli

Giovedì 14 luglio – GROTTAMMARE- SONIC 2 di Jeff Fowler (USA 2022, 122′)

Venerdì 15 luglio -GROTTAMMARE – LICORICE PIZZA di Paul Thomas Anderson (USA

2021, 133′)

Sabato 16 luglio– GROTTAMMARE- DOWNTON ABBEY II – UNA NUOVA ERA di Simon

Curtis (GB 2022, 124’)

Domenica 16 luglio -GROTTAMMARE – IL CAPO PERFETTO di Fernando León de Aranoa

(ES 2021, 115′)

Lunedì 18 luglio – GROTTAMMARE – LUNANA – IL VILLAGGIO ALLA FINE DEL MONDO di

Pawo Choyning Dorji (BHT 2021, 110′)

Martedì 19 luglio – GROTTAMMARE – ENNIO di Giuseppe Tornatore (ITA 2022, 150′)

Mercoledì 20 luglio – GROTTAMMARE – FINALE A SORPRESA – OFFICIAL COMPETITION

di Mariano Cohn, Gastón Duprat (ES 2021,114′)

Giovedì 21 luglio -GROTTAMMARE – LIGHTYEAR – LA VERA STORIA DI BUZZ (USA 2022,

100’)

Venerdì 22 luglio -GROTTAMMARE –ELVIS di Baz Luhrmann (USA 2022, 159’)

Sabato 23 luglio – CUPRA MARITTIMA – AMERICA LATINA di Damiano e Fabio

D’Innocenzo (ITA 2021,93′;)

Domenica 24 luglio -GROTTAMMARE – E’ STATA LA MANO DI DIO di Paolo Sorrentino

(ITA 2021, 130)

Lunedì 25 luglio – GROTTAMMARE – HOUSE OF GUCCI di Ridley Scott (USA 2021, 158’)

Martedì 26 luglio – GROTTAMMARE – NOSTALGIA di Mario Martone (ITA 2022, 117′)

Mercoledì 27 luglio – GROTTAMMARE – IL SESSO DEGLI ANGELI di Leonardo Pieraccioni

(ITA 2022, 90’)

Giovedì 28 luglio – GROTTAMMARE –TROPPO CATTIVI di Pierre Perifel (USA 2022, 100’)

Venerdì 29 luglio – GROTTAMMARE – MADRES PARALELAS di Pedro Almodóvar (ES 2021,

120′)

Domenica 31 luglio -Grottammare ore – ANIMALI FANTASTICI – I SEGRETI DI SILENTE di David

Yates (USA 2022, 142’)

Lunedì 1 agosto -GROTTAMMARE – QUI RIDO IO di Mario Martone (ITA 2021, 133′)

Martedì 2 agosto – GROTTAMMARE- ARMA DELL’INGANNO – OPERAZIONE MINCEMEAT di John Madden (USA 2022, 128’)