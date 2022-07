– Come più volte detto, e la cosa sta diventando quasi stucchevole, la società non è in vendita e in questi giorni si sta lavorando esclusivamente per preparare la prossima stagione.

Arriviamo poi, dulcis in fundo, alle quantomeno curiose parole del presidente del Porto d’Ascoli, Vittorio Massi, che si è lasciato andare a dichiarazioni del tipo “Pronto a salvare la Samb”, “E’ ora di muoversi, la città è stata massacrata”, “Dopo tutti questi imprenditori di fuori, è ora di dire basta”. Vogliamo ricordare al caro Massi che a noi non risulta che gli imprenditori locali, negli anni passati, abbiano fatto meglio di quelli proveniente “da fuori”, anzi. Al di là di questo, però, lo invitiamo affettuosamente a guardare in casa sua: sono giorni questi fondamentali per la preparazione della prossima stagione e forse sarebbe meglio concentrarsi su questi aspetti, come stiamo facendo noi già da un po’. In ultimo, se come dice Massi la sua realtà societaria è un’oasi felice, un modello per tutti, come mai membri del suo staff tecnico della stagione scorsa chiamano Renzi per chiedere un posto al Samb affermando che non è tutto oro quello che luccica? Non vogliamo nessuna risposta, con tutto il rispetto non ci interessa quello che succede altrove, qualcuno però dovrebbe fare altrettanto.