di Alessio Lattanzio

SAN BENEDETTO – Nella giornata di ieri la Sambenedettese ha presentato la propria campagna abbonamenti “Ovunque Sarai” valida per la stagione 2025/2026, elencando il costo dei vari settori. Con il salto di categoria si sono ovviamente riscontrati aumenti di prezzo in tutto lo stadio, dalla curva nord Massimo Cioffi che arriva a 130€, fino ai 1000€ della “Tribuna Centrale Poltronissima”.

A generare il malcontento dei tifosi è stata, però, la distinzione che la società aveva deciso di fare in un primo momento tra la “Tribuna Est Mare”, il cui prezzo è di 180€, e la “Tribuna Est Mare Centralissima”, il cui intero costava, invece, inizialmente 210€, aumentando di 30€ l’abbonamento in due aree, sì diverse, ma che si trovano all’interno di uno stesso settore.

Il presidente Vittorio Massi ha deciso di accogliere le proteste dei sostenitori rossoblu e con un comunicato sui social ha annunciato di fare un passo indietro: “Il presidente Vittorio Massi, per venire incontro alle esigenze espresse dalla tifoseria e per assicurare il massimo coinvolgimento della comunità nella partecipazione agli eventi sportivi, ha ritenuto di garantire l’accessibilità alla sezione “Centralissima” creata all’interno del settore di Tribuna Est Mare ai medesimi prezzi del restante settore. Il tutto comprendendo le legittime istanze pervenute dalla tifoseria, che ha sempre manifestato profondo attaccamento e sostegno alla nostra amata Sambenedettese. Pertanto, con riferimento alla Tribuna Est Mare, ogni tifoso potrà occupare un qualsiasi posto disponibile così come avvenuto nel precedente campionato.”