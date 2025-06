SAN BENEDETTO – La Fondazione Sambenedettese ha inaugurato il suo nuovo sito istituzionale. A renderlo noto è la stessa Fondazione attraverso un comunicato Ufficiale:

È online il nuovo sito istituzionale della Fondazione Sambenedettese www.fondazionesambenedettese.it. Uno spazio che non è semplicemente una vetrina digitale, ma un punto di incontro reale e concreto per la comunità e non solo. Il lancio del sito segna ufficialmente l’avvio del processo di aggregazione sociale, aprendo le porte a tutti coloro che desiderano contribuire attivamente alla crescita culturale, civile e umana del territorio.

La Fondazione si presenta come un luogo di incontro, scambio e crescita collettiva, dove idee, competenze, professionalità e passione possono trovare spazio per generare cambiamento. A tal fine, parte oggi la campagna di adesione rivolta a cittadini, professionisti, associazioni, aziende e giovani che vogliono impegnarsi insieme per costruire una comunità più coesa, inclusiva e proattiva. “Vogliamo diventare i costruttori del futuro di questa città e per farlo abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti. Nessuno escluso. La partecipazione è la chiave del nostro agire.” – sostiene il Presidente della Fondazione Vittorio Massi.

Parallelamente, è stata avviata la campagna di ascolto della comunità, un’importante fase di raccolta di idee, bisogni e visioni provenienti dal territorio. Questo processo ha permesso di individuare il primo ambito prioritario di intervento: l’educazione, intesa come crescita umana, relazionale e formativa dei giovani. L’obiettivo è creare opportunità concrete per stare insieme, apprendere insieme e divertirsi insieme, promuovendo luoghi e occasioni di incontro tra le nuove generazioni.

Come momento inaugurale di questo percorso, la Fondazione organizza giovedì 10 luglio 2025 alle ore 18 all’Auditorium Tebaldini di San Benedetto del Tronto (AP), un convegno sul tema “Diamo valore alla comunità: il ruolo della filantropia nel tessere legami sociali”. Un confronto aperto con esperti, rappresentanti delle istituzioni, volontari e cittadini sul tema della solidarietà, della collaborazione e della responsabilità condivisa verso il bene comune.

A seguire cena conviviale e serata in allegria presso lo Chalet Medusa. Tutti sono invitati a partecipare per vivere insieme un momento di festa, dialogo e condivisione. L’appuntamento del 10 luglio rappresenta un’occasione importante per conoscere da vicino il lavoro della Fondazione e per scoprire come ognuno può diventare parte attiva di un progetto che guarda al bene comune come motore di sviluppo