ALBA ADRIATICA – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 3 luglio, dalla Compagnia dei Carabinieri di Alba Adriatica.

Prosegue senza soluzione di continuità l’impegno dei Carabinieri della

Compagnia di Alba Adriatica volto a garantire sicurezza e legalità nel territorio della Val

Vibrata per la stagione estiva.

Nella notte compresa tra sabato 2 e domenica 3 luglio i Carabinieri delle Stazioni di Alba

Adriatica, Martinsicuro e Tortoreto, con l’ausilio di altri reparti della Compagnia di Alba Adriatica, hanno svolto un servizio di controllo straordinario del territorio, volto a contrastare tutti quei reati e violazioni amministrative connessi al fenomeno della “movida”.

Nell’ambito del servizio, che ha visto l’impiego simultaneo di numerose pattuglie, sono stati in particolare:

segnalati due giovani alla Prefettura di Teramo quali assuntori di sostanze stupefacenti, in quanto trovati in possesso di dosi ad uso personale di hashish e cocaina;

elevate numerose contravvenzioni per infrazioni al Codice della Strada;

effettuati numerosi controlli alla

circolazione stradale con l’etilometro con il deferimento di due automobilisti risultati avere un tasso alcolemico superiore al consentito (per questi ultimi è altresì scattato il ritiro della

patente);

controllati numerosi chalet del lungomare;

Nel medesimo contesto operativo, a Martinsicuro, i Carabinieri del Norm hanno deferito un giovane che, in seguito a perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di alcune dosi di cocaina, nonché di materiale per il taglio ed il confezionamento dello stupefacente.

Gli stessi militari hanno identificato e denunciato due pregiudicati che, fermati a bordo della loro autovettura a Sant’Egidio alla Vibrata nel corso di un posto di controllo, sono stati trovati in possesso di una mannaia e di un coltello a serramanico, illegalmente trasportati a bordo del veicolo.