ROSETO DEGLI ABRUZZI – Palamaggetti gremito a Roseto degli Abruzzi nella serata del 20 giugno per la partita Juventus Legends vs Milan Legends.

Stella della serata Alessandro Del Piero acclamato da oltre 2 mila tifosi. Presenti anche i campioni del Mondo Marco Amelia e Massimo Oddo. Insieme a loro Massimo Ambrosini, Angelo Di Livio, Antonio Chimenti e Christian Brocchi.

Lo storico Capitano della Juventus non vestiva la maglia bianconera esattamente da dieci anni, quando si ritirò dal calcio giocato nella stagione 2011-12 con la fresca conquista del Tricolore. Tifosi in estasi, cantato più volte il coro “Un Capitano, c’è solo un Capitano” e piccole invasioni di campo per strappare una foto o un autografo al celebre numero 10 che comunque si è prestato più volte alle attenzioni del pubblico come gli altri protagonisti della serata rosetana.

Il video dell’ingresso in campo di Alessandro Del Piero