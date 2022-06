GROTTAMMARE – Si è tenuta online la conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2022 del festival Cabaret Amoremio.

L’iniziativa è arrivata al 37° anniversario e, come sempre successo in tutte le estati precedenti, sarà uno spettacolo fortemente radicato nel presente e alle problematiche dei nostri giorni.

Emblematiche le parole dell’dell’assessore allo sviluppo Lorenzo Rossi, che ha detto: “La comicità è un concetto in evoluzione, proprio per questo deve aderire alla realtà del tempo presente. L’offerta di quest’anno è particolarmente rivolta ai giovani, che a volte fanno fatica ad apprezzare un format classico come quello del Cabaret“.

“Il festival Cabaret Amoremio va ad impreziosire una realtà turisticamente meravigliosa come quella di Grottammare – aggiunge l’assessore alla cultura della regione Marche Giorgia Latini – la regione è sempre stata molto attenta a favorire tutte le attività che possano migliorare quello che è, a tutti gli effetti, uno dei borghi più belli della nostra regione“.

L’edizione di quest’anno, che si terrà nelle giornate del 29 e 30 luglio, vede la presenza di un comico del tutto inedito, cioè Valerio Lundini, un comico che, con la sua comicità surreale, viene particolarmente apprezzato dalle nuove generazioni.

“Si tratta di uno spettacolo che affronta molti temi complessi come ad esempio l’omosessualità, il razzismo e l’integrazione – conclude il sindaco Enrico Piergallini – sono sicuro che sarà un’edizione che lascerà molti spunti per il futuro”.

Quest’anno il cabaret ha adottato una nuova politica dei prezzi: l’abbonamento costerà 15 euro, mentre il semplice biglietto ne costerà 10. Per gli abbonamenti le biglietterie apriranno il 20 giugno, mentre il 4 luglio è prevista l’apertura per i biglietti tradizionali. Lo spettacolo quest’anno inizierà alle ore 21 e si terrà all’arena del Parco dei Principi di Grottammare.

Biglietterie circuito Amat https://www.amatmarche.net/biglietterie/

www.vivaticket.it