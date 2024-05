ASCOLI PICENO – Di seguito, nel virgolettato, le parole dell’onorevole Giorgia Latini in merito agli spiacevoli eventi che hanno colpito la Chiesa di Sant’Angelo Magno, vandalizzata negli scorsi giorni.

“Dolore e sgomento per quanto accaduto alla Chiesa di Sant’Angelo Magno. È stata un’aggressione vile e inaudita a uno dei luoghi del cuore più significativi, punto di riferimento spirituale e culturale della città di Ascoli Piceno. Questo gesto rappresenta una ferita profonda per l’intera comunità. Esprimo una ferma condanna per questo atto e mi auguro che i responsabili vengano al più presto individuati.

La Chiesa di Sant’Angelo Magno rappresenta un patrimonio inestimabile per la città. Solo pochi giorni fa dalla Conferenza Stato Regioni, per il recupero dell’edificio gravemente colpito dal sisma 2016, era arrivata l’approvazione al finanziamento di 2 milioni di euro, frutto di una battaglia che ho avviato all’epoca del mio impegno in Regione Marche, proseguita oggi in accordo con l’assessore Andrea Antonini, la consigliera regionale Monica Acciarri e il territorio.

Devota di San Michele Arcangelo sin da piccola, appena nominata assessore regionale, ho cercato di trovare i fondi per restaurare questo gioiello architettonico. La Lega è stata promotrice e ha ottenuto anche uno stanziamento di 300 mila euro di fondi nel piano delle opere pubbliche comunale. Siamo orgogliosi del risultato raggiunto. L’auspicio è che adesso i lavori inizino il prima possibile. La Chiesa di Sant’Angelo Magno deve tornare al suo antico splendore”.