Riceviamo e pubblichiamo la lettera di presentazione della candidata consigliera della lista MartinRosa, a sostegno di Massimo Vagnoni Sindaco.

“Ho deciso di scendere in campo, intenzionata a dare il mio contributo per la crescita della nostra splendida città – le parole di Daniela Giobbi – Sono pronta per questa avventura e per realizzare quello che sarà il mio programma personale: lavorerò, se gli elettori me ne daranno la possibilità, per una Martinsicuro sempre più vicina alle famiglie, ai bambini, ai giovani e a tutte le loro esigenze. Essendo madre di due bimbe, che lavora, ho preso coscienza di tutti quelli che sono i bisogni della gran parte delle famiglie della città e sono convinta che un’amministrazione che funziona deve fare di tutto per soddisfare queste esigenze. Come? Innanzitutto rendendo la città più sicura, investendo su aree verdi come parchi giochi, rendendo sempre più fruibili quelli esistenti e creandone dei nuovi. Bisognerà poi attivare nuove situazioni di aggregazione con finalità ludico-didattiche dove le famiglie possono lasciare i propri figli per attività di dopo-scuola a prezzi accessibili per tutti. Questo, oltre a rendere alla comunità un servizio prezioso, crea anche nuove opportunità di occupazione. Grande attenzione verrà data al mondo della scuola, in primis alla messa in sicurezza di tutti plessi scolastici di ogni ordine e grado. I fondi ci sono e sono già nell’epocale bilancio di previsione”.

Daniela Giobbi si presenta come civica in una lista capitanata dall’attuale assessore al Bilancio e Finanze, Alduino Tommolini: “Il lavoro fatto in questi 5 anni è sotto gli occhi di tutti – continua la candidata consigliera – La scelta di far parte di questa coalizione a sostegno di Massimo Vagnoni è stata quella giusta, senza ombra di dubbio. Chiedo ora agli elettori un sostegno il prossimo 12 giugno, di cose da fare ce ne sono ancora tante ma siamo pronti a lavorare per il bene di tutta la città”.