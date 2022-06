MARTINSICURO – “Il giorno dopo è ancora più bello”.

Poche e semplici parole per descrivere una vittoria netta, quelle che ha usato ai microfoni di Riviera Oggi il sindaco di Martinsicuro Massimo Vagnoni, rieletto per il secondo mandato col 79% di preferenze (a fronte del 17% per Simona Lattanzi e del 4% per Emma Zarroli).

“Se mi aspettavo una vittoria così netta? Eravamo consapevoli di poter ottenere un risultato positivo ma onestamente non credevo potessimo raggiungere una percentuale così elevata. Ringrazio tutti i cittadini che ci hanno dato fiducia, il merito va riconosciuto a anche tutti coloro che si sono candidate nelle liste, cimentandosi insieme a noi”.

Un risultato che dimostra che gli elettori hanno apprezzato il lavoro svolto nello scorso mandato, giusto? “Senza dubbio, è un risultato frutto del lavoro che abbiamo profuso negli scorsi 5 anni, fatto di umiltà, produttività e promesse mantenute. La città ha espresso un messaggio e noi siamo tenuti a tenerne conto”.

Come giudica la campagna elettorale? “Direi corretta, noi abbiamo fatto proposte concrete che riteniamo fattibili, senza fare una propaganda su cose irrealizzabili. E’ stata una campagna che ha messo al centro i temi per la città ed il bene dei cittadini, a noi non interessano speculazioni o personalizzazioni”.

“Come ho festeggiato? A dire il vero ieri lo spoglio è finito in tarda serata, quindi non c’è stato tempo di festeggiare. Sicuramente oggi sto realizzando meglio quanto accaduto. Ora è tempo di rimettersi all’opera per Martinsicuro, nel segno della continuità”.

In chiusura un messaggio agli altri candidati? Che clima ci sarà in Consiglio comunale? “Agli altri candidati faccio le mie congratulazioni per la correttezza e per essersi spesi in questa tornata elettorale. Il clima in Consiglio comunale sarà come sempre di collaborazione, ascolteremo le proposte e le istanze di cui si faranno promotori. Un grazie anche a tutti i cittadini che non mi hanno votato e che si sono recati alle urne, ovviamente cercherò di rappresentare anche loro nel migliore dei modi”.