In alcuni casi sono proprio spariti, in particolare quelli di maggioranza. E la riproposta di alcuni di loro fa sorridere.

Da caregiver ha manifestato più volte le lacune della Sanità.

In estate ho interrogato direttamente l’attuale Presidente di Regione, chiedendo lumi su una questione: come si suol dire è rimasta lettera morta! Nella mia pubblica esternazione, anche su noti quotidiani locali, ho interrogato il Presidente sul cambio nella gestione dell’ossigenoterapia domiciliare avendo constatato gravi disagi legati al nuovo gestore. Il silenzio su questa circostanza e la staticità di questa giunta, mi hanno convinta ad accettare questa, per me, nuova avventura.

Da San Benedetto, quindi la questione ospedale.

Sorrido. Non per il tema, che è delicato, ma su come questo Consiglio Regionale e questa Giunta hanno affrontato l’argomento. E come lo affrontano: siamo al punto che vengono a San Benedetto a dire alle persone che a breve si farà un nuovo ospedale! Dopo 5 anni, proprio ora, a pochi giorni dal voto?

Nella coalizione a sostegno di Matteo Ricci ci sono molte persone competenti e dopo la vittoria sono certa che il tema sarà affrontato. Da sambenedettese certamente porterò le istanze dei miei concittadini, ad esempio investire nell’attuale Madonna del Soccorso e opponendomi a qualsiasi forma di smantellamento (come avvenuto negli ultimi anni).

Il Sud delle Marche è rimasto indietro?

Certamente. Ad esempio, la questione ponte ciclopedonale è grottesca. Come esperta di ospitalità e territorio sono consapevole che l’utilizzo della bici come mezzo di trasporto pulito ed ecosostenibile deve essere incentivato il più possibile. La bellezza della costa deve essere apprezzata con queste strutture (che sono anche un biglietto da visita). Stendiamo un velo pietoso sulle passerelle dei politici in generale ed in particolare al cantiere di Martinsicuro. Non ho ancora capito cosa hanno inaugurato! Il ponte, ed il discorso Ospedale (Mazzoni e Madonna del Soccorso) mi porta a pensare che quest’area non è importante per l’attuale Consiglio Regionale. Dobbiamo cambiare rotta. Meritiamo una considerazione a più ampio respiro.

Quanto conta oggi investire nello studio e nella formazione professionale per creare reali opportunità di lavoro nelle Marche?

La formazione è la vera chiave per aprire le porte del lavoro, soprattutto per i nostri giovani. Investire nello studio e nei percorsi professionalizzanti significa dare prospettive concrete e trattenere talenti nel e per il territorio. Penso, ad esempio, all’ITS Turismo Cultura e Nuove Tecnologie e ai tanti corsi che offre, che conosco bene in prima persona . Rappresentano in effetti eccellenze regionali e provinciali: È proprio qui che la