Gisella, alla prima esperienza come candidata?
Si, attivamente. Ma in realtà in passato avevo già ricevuto svariate proposte. Questa volta ho accettato la sfida perchè il declino dei servizi della nostra Regione – dalla sanità al turismo – è sotto gli occhi di tutti.
Sono cresciuta in una famiglia dove si affrontano sempre tematiche politiche e sociali analizzando la realtà dei fatti e non tifando senza ratio. Inoltre col volontariato ed altre associazioni ho sempre sentito il bisogno di confrontarmi e mettermi in discussione. Credo che Politica significhi prendere decisioni per il bene degli altri che è anche il nostro poi: quindi si fa “politica” quotidianamente .
Una scelta di campo quella di appoggiare Matteo Ricci Presidente…
Una scelta dettata dalla consapevolezza che qualcosa, nel nostro territorio, si deve muovere : dobbiamo guardare AVANTI (appunto)! Veniamo da 5 anni di poco e nulla. Nella nostra provincia, in particolare, ho rilevato un peggioramento di alcune situazioni, come quella sanitaria. Per questo ringrazio chi mi ha proposto di mettermi in discussione, per dare una voce al nostro territorio.
Cosa propone la lista AVANTI per la provincia di Ascoli Piceno?
Abbiamo un programma dettagliato che si può consultare sulle nostre pagine social
(https://www.instagram.com/lista.avanti_con_ricci?igsh=MXN6cDBvOXc2cnk5eQ==).
Appartengo alla categoria del turismo e dell’hospitality management con una lunga esperienza alle spalle , ed è in questo settore che vorrò mettere a disposizione le mie capacità e le mie competenze. Credo nel Turismo buono che possa favorire chi ci opera ma anche le comunità del nostro territorio. Siamo arrivati al punto di dover mettere in pratica quella famosa sinergia tra la costa e l’interno che viene da decenni decantata ma mai applicata. Una cerniera tra comuni e borghi. Per fare ciò occorre la collaborazione di tutti i protagonisti: i Comuni con la regia della Regione Marche e degli addetti al lavori di un settore tanto complesso quanto appassionante. Gli spot internazionali di propaganda sono fini a se stessi se non accompagnati da politiche locali concrete(vedi vie di comunicazioni, trasporti, qualità dell’ hospitality , digitalizzazione).
Territorio: cita spesso questa parola.
Si, il compito di tutti noi impegnati in questa strana campagna elettorale sarà quello di essere dei delegati di questa provincia. Ritengo che i consiglieri eletti alle scorse elezioni, espressione di questo territorio, abbiano pensato più ad altro che alla nostra provincia.
In alcuni casi sono proprio spariti, in particolare quelli di maggioranza. E la riproposta di alcuni di loro fa sorridere.
Da caregiver ha manifestato più volte le lacune della Sanità.
In estate ho interrogato direttamente l’attuale Presidente di Regione, chiedendo lumi su una questione: come si suol dire è rimasta lettera morta! Nella mia pubblica esternazione, anche su noti quotidiani locali, ho interrogato il Presidente sul cambio nella gestione dell’ossigenoterapia domiciliare avendo constatato gravi disagi legati al nuovo gestore. Il silenzio su questa circostanza e la staticità di questa giunta, mi hanno convinta ad accettare questa, per me, nuova avventura.
Da San Benedetto, quindi la questione ospedale.
Sorrido. Non per il tema, che è delicato, ma su come questo Consiglio Regionale e questa Giunta hanno affrontato l’argomento. E come lo affrontano: siamo al punto che vengono a San Benedetto a dire alle persone che a breve si farà un nuovo ospedale! Dopo 5 anni, proprio ora, a pochi giorni dal voto?
Nella coalizione a sostegno di Matteo Ricci ci sono molte persone competenti e dopo la vittoria sono certa che il tema sarà affrontato. Da sambenedettese certamente porterò le istanze dei miei concittadini, ad esempio investire nell’attuale Madonna del Soccorso e opponendomi a qualsiasi forma di smantellamento (come avvenuto negli ultimi anni).
Il Sud delle Marche è rimasto indietro?
Certamente. Ad esempio, la questione ponte ciclopedonale è grottesca. Come esperta di ospitalità e territorio sono consapevole che l’utilizzo della bici come mezzo di trasporto pulito ed ecosostenibile deve essere incentivato il più possibile. La bellezza della costa deve essere apprezzata con queste strutture (che sono anche un biglietto da visita). Stendiamo un velo pietoso sulle passerelle dei politici in generale ed in particolare al cantiere di Martinsicuro. Non ho ancora capito cosa hanno inaugurato! Il ponte, ed il discorso Ospedale (Mazzoni e Madonna del Soccorso) mi porta a pensare che quest’area non è importante per l’attuale Consiglio Regionale. Dobbiamo cambiare rotta. Meritiamo una considerazione a più ampio respiro.
Quanto conta oggi investire nello studio e nella formazione professionale per creare reali opportunità di lavoro nelle Marche?
La formazione è la vera chiave per aprire le porte del lavoro, soprattutto per i nostri giovani. Investire nello studio e nei percorsi professionalizzanti significa dare prospettive concrete e trattenere talenti nel e per il territorio. Penso, ad esempio, all’ITS Turismo Cultura e Nuove Tecnologie e ai tanti corsi che offre, che conosco bene in prima persona . Rappresentano in effetti eccellenze regionali e provinciali: È proprio qui che la
Regione ha un ruolo decisivo: scegliere, sostenere e rafforzare queste opportunità formative significa non solo offrire strumenti ai cittadini, ma costruire un futuro più competitivo e attrattivo per le Marche”.
Appello al voto in conclusione.
Esatto, il primo appello è proprio invitare le persone ad andare a votare. In queste settimane, al mercato e in giro tra la gente, tanti conoscenti e non, mi hanno confessato di non andare a votare da anni. Ho tentato di informare sulle competenze delle Regione: il turismo in primis ma anche le spiagge, la sanità, le vie di comunicazione dipendono dalla Regione. Non esprimersi su questi punti e non pretendere un cambiamento danneggia noi tutti per primi!
La responsabilità è della classe dirigente che ha disilluso questa comunità negli anni ( vedi Bolkestein) . Ma qui come altrove. Invito tutti a recarsi alle urne e scrivere LETTERA di fianco alla lista AVANTI per sostenere Matteo Ricci Presidente.
