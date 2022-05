SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il sottopasso di via Pasubio sarà nuovamente interessato da riduzioni della carreggiata in orario notturno per permettere l’esecuzione della seconda parte di interventi straordinari volti al ripristino di parti ammalorate.

I lavori consisteranno nella sistemazione dei parapetti a guardia dei passaggi pedonali, la pulizia del sottopassaggio, degli scarichi dell’impianto di raccolta delle acque meteoriche e nella sua revisione periodica. Per tutta la durata dei lavori, che saranno svolti dalle 23 alle 6, la circolazione nel sottopassaggio sarà possibile solo a senso unico alternato disciplinato da un impianto semaforico di cantiere.

La modifica riguarderà la corsia est della strada nelle nottate di domenica 22 e lunedì 23 maggio e la corsia ovest nelle nottate di martedì 24 e mercoledì 25 maggio, cessando effettivamente alle ore 6 di giovedì 26 maggio.

Come sempre, la Polizia Municipale raccomanda la massima attenzione in caso di transito nelle ore notturne ed esorta gli automobilisti a seguire percorsi alternativi, evitando il passaggio nell’area a meno che non sia strettamente necessario.