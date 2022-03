SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In corso i lavori di manutenzione sul sottopasso in via Pasubio a Porto d’Ascoli. Si replica stanotte, venerdì 25 marzo, dalle 23 alle 6.

Le operazioni interessano principalmente la parte iniziale del parapetto, danneggiata in seguito a incidenti stradali e atti vandalici, che è oggetto di una ristrutturazione con l’aggiunta di alcuni manufatti in acciaio e calcestruzzo a protezione. In programma anche il ripristino delle altre parti del parapetto danneggiate e un intervento di miglioramento del sistema di ancoraggio dei pannelli in policarbonato che proteggono i percorsi per pedoni e bici.

Con l’occasione, viene effettuata anche la pulizia di caditoie, collettori e vasca del sistema di smaltimento delle acque meteoriche.