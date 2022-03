SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Per consentire alla Ciip di eseguire i lavori di allaccio idrico, fognario e e delle opere di raccolta di acque meteoriche sulla nuova rete realizzata, la Polizia Municipale ha disposto con ordinanza che lunedì 28 marzo sarà vietato il transito in via Carducci, nel tratto compreso tra via San Martino e via Mentana dove sarà in vigore anche un divieto di sosta. Per mercoledì 30 e giovedì 31 marzo il divieto di transito e quello di sosta riguarderanno il tratto di via Carducci compreso tra corso Mazzini (statale) e via Mentana.

Inoltre, nella mattinata di lunedì 28 marzo, dopo le 8,30, per consentire il completamento dei lavori di manutenzione dell’infrastruttura con operazioni che possono essere realizzate solo con la luce del giorno, sarà in funzione un senso unico alternato del sottopasso ferroviario di via Pasubio. Il tutto dovrebbe concludersi entro le 12,30.