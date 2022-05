SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Lo Studio Assenti di San Benedetto del Tronto di Marco Assenti premiato tra i 100 profili che Euroconference e TeamSystem, con il supporto di Forbes Italia e lo Studio Ambrosetti, hanno selezionato all’interno della lista “100 Best in Class”, volta a premiare i migliori Studi di Consulenti del lavoro e Dottori commercialisti d’Italia. Un’iniziativa pensata per valorizzare le eccellenze italiane nella comunità dei professionisti economici e dei giuristi di impresa, auspicabili protagonisti della ripresa e del rilancio del Paese in un momento di incoraggiante crescita economica e messa a terra di importanti programmi di investimenti e riforme

Studio Assenti premiato per il “Valore economico e sviluppo di business”. La commissione, formata da docenti universitari, responsabili dell’amministrazione di aziende, Dottori commercialisti e manager con importanti esperienze, ha selezionato lo Studio Assenti nella sezione “Valore economico e sviluppo di business”, ovvero Studi che hanno creato maggiore valore economico e sviluppo del business per i propri clienti accompagnandoli nel loro percorso di crescita. Studio Assenti offre servizi professionali alle Aziende per tutte le esigenze in ogni ambito, è uno degli studi di consulenza aziendale e tributaria più storici in Italia, perché presente dagli anni 60, ma tra i più evoluti come attività di supporto alle PMI.

Da sempre al fianco di famiglie di imprenditori leader nei propri settori di attività ai quali viene prestata assistenza professionale in materia di consulenza del lavoro e gestione amministrativa de personale, fiscalità d’impresa, rapporti con enti assicurativi previdenziali, amministrazione finanziaria e contenzioso, oltre a una spiccata attenzione alla tematica dello sviluppo di imprese nella crescita formata ed agevolata delle risorse umane aziendali. La consulenza in ambito legale è resa possibile grazie a un ampio network di esperti in ambito legale e tributario che operano anche all’estero, in Europa e Stati Uniti, e in Asia.

Lo Studio Assenti, ha la propria sede operativa a San Benedetto del Tronto. È composto dal titolare senior Marco Assenti affiancato dai figli Andrea Assenti consulente del lavoro e Cristiana Assenti dottore commercialista ed altri professionisti e dipendenti che, applicando gli insegnamenti e i valori dei fondatori, operano guidati da alcuni condivisi princìpi fondamentali. Primo fra tutti l’ascolto continuo e la ricerca ed applicazione di soluzioni pragmatiche alle questioni complesse del settore. Una gestione della professione fiscale-contabile-aziendale che lo Studio porta avanti seguendo un approccio basato sull’esperienza, l’integrità e la responsabilità. Nello spirito di evoluzione che ha contraddistinto la storia dello Studio e in coerenza con l’approccio e la fiducia che permea i rapporti con i clienti, si è aggiunta negli ultimi tempi anche l’assistenza nell’ambito delle tematiche riguardanti servizi utili alle imprese sulla digitalizzazione e rilascio di identità digitale, grazie alla capacità di coniugare le competenze tradizionali con la comprensione professionale di temi di assoluta rilevanza oggi per la vita delle imprese.