SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si avvicina la data del 22 maggio, quando si svolgerà l’edizione 2022 di “Corri con Martina”, evento organizzato dai Lions Club e patrocinata dal Comune di San Benedetto.

La camminata ludico-motoria si svolge su un percorso ideale per gli amanti del nordic walking.

“Abbiamo notato negli anni scorsi – sottolinea Alfonso Collalto, socio del Lions Club “San Benedetto Host” e membro del comitato organizzatore dell’incontro – che sempre più partecipanti portano con sé i “bastoncini” che caratterizzano questo sport”.

Il nordic walking è uno sport, infatti, che proprio con l’aiuto di bastoncini appositamente progettati consente all’atleta di slanciarsi più velocemente in avanti sollecitando la totalità dei muscoli.

“Lo spirito di “Corri con Martina” – aggiunge Eugenio Novelli, socio del Lions Club “San Benedetto Host” e a sua volta organizzatore dell’evento – è perfettamente in linea con quello del nordic walking, perché è una disciplina in cui, indipendentemente dall’età, dalla condizione fisica e dallo stato di salute, esiste una formula adatta a tutti, in funzione dei propri obiettivi e delle proprie capacità fisiche”.

E conclude: “La nostra iniziativa, nata quindici anni fa con il compianto Domenico Mozzoni, è per tutti ed ha lo scopo di sottolineare, attraverso lo sport ma non solo, l’importanza della ricerca sul cancro ed anche di un corretto stile di vita che prevenga tali malattie”.

