SAN BENEDETTO – Corsetta spontanea sul lungomare di San Benedetto, con colazione finale tutti insieme. La Breakfast Run è tornata dopo un paio di edizioni saltate, vuoi per gli strascichi del Covid, vuoi per le non perfette condizioni di salute di Roberto Silvestri, “il Capo”, presidente del Porto 85 e, di fatto, negli anni, il vero organizzatore della parte pratica della tradizionale sgambata di prima mattina.

La sua recente scomparsa ha spinto Eugenio Novelli, uno dei suoi più cari amici, a “resuscitarla”. Forte dell’esperienza di organizzatore della “10K d’lu Mont” a Monsampolo, in men che non si dica Eugenio è riuscito a rimettere in moto il meccanismo, dedicando la manifestazione spontanea a Roberto Silvestri, col fondamentale supporto di Floriano Dionisi, il titolare di Dionisi Sport, il negozio sportivo di riferimento per i runner sambenedettesi, che oggi festeggia il suo compleanno.

Partenza e arrivo della Breakfast Run 2023 alle 7.30 allo chalet Zodiaco, dove, grazie alla proverbiale disponibilità del gestore Mimmo Vagnoni, tutti i circa 50 partecipanti hanno potuto rifocillarsi al termine degli 8 km percorsi da ciascuno, secondo il proprio livello di preparazione.

La grande nota positiva della mattinata è stata quella del meteo. Dopo la pioggia notturna e le previsioni tutt’altro che benauguranti, è stato un piacere essere accolti dal cielo sereno e dall’aria particolarmente frizzantina. Impossibile non pensare al benevolo intervento, da lassù, del caro Roberto.