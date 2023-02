SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il mese di aprile si preannuncia ricco di eventi sportivi che porteranno sulla Riviera delle Palme migliaia di appassionati, molti dei quali con le loro famiglie al seguito, ma essendo tutti concentrati nei fine settimana ecco che, puntuali, arrivano le polemiche.

A soffiare su questo fuoco c’è il presidente di Porto 85 Polisportiva Roberto Silvestri: «In diversi periodi dell’anno – esordisce il riconfermato numero uno della società podistica rossoblù – il nostro splendido lungomare viene adoperato come teatro di tante manifestazioni, ma se in autunno e in inverno questo fatto non porta grandi problemi alla cittadinanza e ai turisti, ecco che tra primavera ed estate la cosa si nota molto di più, tanto che in molti si lamentano del fatto che ogni domenica il viale sul mare viene chiuso al traffico, intasando le altre direttrici cittadine.

Venendo ad aprile, il 16 (domenica dopo Pasqua) si correrà la Mezza Maratona dei Fiori, la domenica successiva la Gran Fondo di ciclismo, che solitamente si correva nel mese di maggio e il 30 aprile la mia società organizza la nona edizione della Trio “Città di San Benedetto” di triathlon.

Ora, mentre per la competizione di podismo e per la nostra gara si tratta di collocamenti storici in quel periodo dell’anno, la corsa di ciclismo si correrà con oltre un mese di anticipo sulle date delle edizioni precedenti, creando così un filotto di tre domeniche di chiusura del lungomare che, sono certo, provocherà disagi e dei quali saremo noi (che occuperemo il lungomare per ultimi in questo tris di date) a scontare l’ira di residenti e turisti. Chiedo pertanto all’assessore allo sport e turismo Cinzia Campanelli di riflettere su questa coincidenza di date festive, per evitare di avere problemi per i quali il Porto 85 andrebbe a pagare il prezzo più alto».