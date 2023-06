SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Davide Morganti e Chiara Spinozzi hanno vinto l’edizione 2023 del “Miglio Marino – VIII Memorial Nazzareno Bamonti”, gara di nuoto libero sulla distanza di 1852 metri lineari, vale a dire l’equivalente di un miglio marino, organizzata dal Porto Polisportiva 85 e compresa nel Circuito Adriatico Acque libere.

I due atleti della Pool Nuoto Sambenedettese hanno trionfato nella competizione che ha visto il proprio arrivo nelle acque antistanti la concessione 109, di fronte allo chalet Nettuno di Porto d’Ascoli della signora Enrica Ciabattoni, titolare e nipote di Nazzareno Bamonti, che della gara fu l’ideatore.

Per la società sambenedettese è stato un trionfo, visto che ben otto degli atleti allenati da Andrea Benedetti si sono piazzati tra i primi dieci classificati, ottenendo la vittoria assoluta e la leadership femminile con la Spinozzi, peraltro giunta al quinto posto assoluto.

Sul podio maschile sono saliti anche Marco Tempera e Simone Alfonsi, mentre in campo femminile Chiara Spinozzi ha preceduto Elena Collini e Cecilia Parma.

Hanno completato la gara anche Giacomo Mattoni, Michele Di Donato, Giacomo Albertani, Massimiliano Orsatti Piergallini, Jorge Cacciagrano, Michele Crescentini, Dario Pannelli, Cassandra Ulivieri, Gaia Giulietti, Lorenzo Mattoni, Daniele Gaudini, Fabrizio Gambella, Teresa D’Ascanio, Dario Gentili, Antonio Caponi, Lorenzo Ragni, Giacomo Grasselli, Andrea Biagini, Nino D’Angelo, Maria Palma Marconi, Giancarlo Lanciaprima, Mario Pizzoferrato, Stefano Spinucci, Maurizio Burini, Silvano Rodilossi, Rubina Camaioni, Luigi Quondamatteo, Pierguido Ventulini, Matteo Torquati, Gabrielino Pistilli, Flavio Albertani, Alberto Diodato, Fabio Di Francesco, Domenico Maroni, Alessandro Maria Falà, Guido Liberati, Gianluigi Marinangeli, Gianpiero Di Rito, Pierluigi Panunzi, Maria Ester D’Angelo Rastelli, Giuseppe Imbrescia, Francesco Meco, Giuseppe Fanesi, Francesco Garofanini, Mara D’Angelo, Lorenzo Palmieri, Raffaella Cordisco, Mauro Manfrini, Fabio D’Angelo e Maycol Massi.

Inenarrabile la soddisfazione del presidente di Porto Polisportiva 85, Roberto Silvestri, per l’ottima riuscita della gara. Alla gara, che ha visto gareggiare nuotatori provenienti da Marche, Abruzzo, Umbria, Romagna e Lazio e la competente presenza del maestro di cerimonia Manrico Urbani, hanno collaborato la Croce Rossa Italiana, la Capitaneria di Porto, l’amministrazione comunale di San Benedetto, Cleto Pagnanelli per le foto, gli hotel Poseidon e Nettuno, Giorno per Giorno Bio, Orsini & Damiani Ortofrutta e andrè media group