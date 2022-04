SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Inizia sabato 30 aprile sui campi del Circolo Tennis “Montanari” di Porto d’Ascoli, l’edizione 2022 del Trofeo Balice, I Memorial Andrea Morelli, torneo Fit Open maschile.

«Per il nostro circolo – ha dichiarato il presidente Fulvio Silvestri – questo torneo, che rappresenta ormai un appuntamento tradizionale, vuole segnare il momento della ripartenza ufficiale delle nostre attività, dopo qualche mese nei quali l’emergenza sanitaria ha snaturato le belle abitudini di tutti. Ringrazio anche il main sponsor Luigi Valentini e invito tutti gli appassionati di tennis a venire a gustarsi le partite in assoluta sicurezza. L’edizione di quest’anno sarà per noi anche l’occasione per ricordare l’amico Andrea Morelli».

Il torneo si svolge con tabelloni ad eliminazione diretta con conclusione delle sezioni intermedie e gli incontri (che si disputeranno anche con l’uso dell’illuminazione artificiale) si giocheranno con palle Dunlop su campi in terra battuta. Al vincitore andrà il trofeo, oltre che un premio di 250 euro, coppa e 150 euro al secondo classificato, coppa e 50 euro al terzo e al quarto. Il giudice arbitro del torneo, patrocinato dal comune di San Benedetto, sarà Massimiliano Paoletti.